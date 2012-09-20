پایان پرونده جنایی مهم عراق/از شر اردوگاه اشرف راحت شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "عدنان الاسدی" که با العالم گفتگو می کرد، اظهار داشت : ما به طور کامل از شر اردوگاه اشرف خلاص شدیم و عناصر این اردوگاه را که شامل سه هزار نفر بودند به بغداد منتقل کردیم. عناصری که علیه عراق توطئه می‌کردند و بسیاری از آنان تحت پیگرد سازمان قضایی عراق بودند و علیه کشور همسایه یعنی جمهوری اسلامی ایران نیز سرگرم توطئه و خرابکاری بودند.

وی افزود: ما نمی‌پذیریم که هیچ کسی از اراضی کشورمان برای دخالت در امور کشورهای همسایه سوء استفاده کند و نمی‌پذیریم که سازمانی تروریستی در روابط ما با ایران دخالت کرده یا از طریق عملیات خرابکارانه بر ضد ایران بر روابط ما با این کشور تاثیر منفی بگذارد. حتی اگر این عملیات تخریبی از نظر ایران ناچیز شمرده شود.



سرپرست وزارت کشور عراق خاطر نشان کرد: این سازمان، سازمانی تروریستی است که در گذشته بر اوضاع عراق تاثیر گذاشته و جنایتهایی در حق مردم عراق و مردم ایران مرتکب شده است به همین سبب ادامه حضور آنها در اردوگاه اشرف ، اشتباهی بزرگ بود به همین سبب نخست وزیر ، رئیس شورای امنیت ملی و کابینه در تصمیمی قاطعانه برای انتقال همه اعضای این سازمان به بغداد به امید انتقال آنها به خارج از عراق اتخاذ کرد.

جاسوسان غربی و عربی در عراق



عدنان الاسدی تصریح کرد: شرکتهای امنیتی بیگانه که در عراق فعالیت می ‌کنند، از مهمترین عوامل وقایع امنیتی در این کشور است، تا جایی که شماری از افراد آمریکایی و انگلیسی را به سبب دست داشتن در عملیات تروریستی بازداشت کردیم.



سرپرست وزارت کشور عراق افزود: همه کشورهای غربی، به ویژه آمریکا و همچنین کشورهای عربی و برخی از کشورهای منطقه، عواملی اطلاعاتی و جاسوسانی در عراق دارند به همین سبب وزارت کشور هر از گاهی این جاسوسان را که به تروریستها در اجرای عملیات تروریستی کمک می‌کنند، بازداشت می‌کند.



الاسدی سپس با رد ادعای هرگونه دخالت آمریکا در پرونده امنیت عراق یا در کار وزارت کشور تاکید کرد: نیروهای امنیتی آمریکا به طور کامل از عراق خارج شدند بنابراین میزان تاثیر نیروهای آمریکایی در امنیت عراق، صفر درصد است.

القاعده در عراق هیچ پایگاهی ندارد



الاسدی درباره حضور سازمان‌های تروریستی در عراق گفت: دولت عراق بر اراضی این کشور کنترل کامل دارد و در عراق هیچ گونه اماکن مخصوص به القاعده یا سازمان‌های مسلح دیگر وجود ندارد.



وی تاکید کرد: شهروندان عراقی در همه مناطق عراق آزادانه تردد می‌کنند و هیچ موانعی امنیتی جلوی تردد آن ها را نمی گیرد.



سرپرست وزارت کشور عراق سپس با تاکید بر قدرت تسلط کامل نیروهای عراقی بر سراسر اراضی این کشور خاطر نشان کرد: ما نیروی کوبنده‌ای در اختیار داریم که قادر است به هر جایی در عراق که شائبه وجود گروه مسلح در آن باشد، حمله کند.

بازداشت باندهای قاچاق سلاح از عراق به سوریه



سرپرست وزارت کشور عراق درباره اوضاع سوریه و تاثیر آن بر عراق گفت: ما برای برنامه‌ریزی به منظور رسیدگی به هرگونه وضع فوق‌العاده که در سوریه به وجود آید آمادگی داریم و می‌توانیم به پناهجویان، پناه داده به آنان رسیدگی کنیم.



وی افزود: عراق، تاکنون 21 هزار پناهجو را پذیرفته است که در اردوگاه‌های مختلف مستقر شده‌اند.



به گزارش مهر، "عددنان الاسدی" خاطر نشان کرد: ما مرزها را از نزدیک تحت کنترل داریم و با باندهای قاچاق سلاح از عراق به گروه های مسلح در سوریه نیز مقابله می کنیم. و تاکنون بسیاری از باندهای قاچاق را بازداشت کرده ایم.



سرپرست وزارت کشور عراق در پایان تاکید کرد: نیروهای امنیتی گاهی حتی تا 1500 قبضه سلاح را ضبط کرده‌اند، در هر صورت ما اوضاع امنیتی مناطق مرزی مشترک با سوریه را کاملا تحت کنترل داریم