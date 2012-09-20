به گزارش خبرنگار مهر ، حسین دشتی شامگاه دیروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه بسته های اهدایی برای مقاطع تحصیلی مختلف متفاوت و بر اساس نیاز دانش آموزان خواهد بود، افزود: به طور میانگین ارزش ریالی هر کدام از این بسته ها 250 هزار ریال خواهد بود.

وی تصریح کرد: برای این منظور یک میلیارد و 250 میلیون ریال اعتبار نیاز است که از محل درآمدهای جشن عاطفه ها تامین خواهد شد.

دشتی اضافه کرد: پیش از این پنج هزار بسته نوشت افزار توسط جمعیت هلال اهر در مناطق زلزله زده استان توزیع شده بود و بسته های جدید کمیته امداد به سایر دانش آموزان ساکن مناطق زلزله زده اهدا خواهد شد.

وی با اشاره به نیاز زلزله زدگان استان به لوازم منزل پس از اسکان دایم، گفت: برای این منظور نیز رایزنی های لازم با خیَرین و کارخانجات انجام شده است تا این اقلام تهیه و بین مددجویان زلزله زده استان توزیع شود.

دشتی افزود: با توجه به نزدیکی فصل سرما و ضرورت استمرار کمک های مردمی و خیَرین، پرداخت نقدی این کمک های می تواند موجب شتاب بخشی روند احداث مسکن و تامین مایهتاج ضروری زلزله زدگان شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی گفت: خوشبختانه عملکرد موفق کمیته امداد موجب رضایت معاون اول رئیس جمهوری و هیات همراه شده و این موضوع در بازدید از مناطق زلزله زده و دیدار با مددجویان تحت حمایت این نهاد بارها اعلام شده است.

