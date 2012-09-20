پنج کشتی گیر مازنی در رقابت های دانشجویان جهان شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام رضا نوری زاده گفت: محمد یوسفی در 66 کیلوگرم و عباس طحان در 96 کیلوگرم دو کشتی مازندرانی در ترکیب نهایی کشتی آزاد تیم ملی دانشجویان هستند.



وی افزود: سه کشتی گیر فرنگی کار مازندرانی به نام های محسن حاجی پوردر وزن 55 کیلوگرم، محمد رضا اکبری در وزن 96 کیلوگرم و بشیر باباجان زاده در وزن 120 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان ایران را در رقابتهای جهانی همراهی می کنند.



دبیر هیئت شتی مازندران ادامه داد: بشیر باباجان‌ زاده، دارنده نشان برنز جهانی و نماینده سنگین‌ وزن ایران در المپیک لندن، از شانس های کسب نشان ایران در مسابقات جهانی دانشجویان است.



تیم منتخب اسکیت مازندران به مسابقات انتخابی تیم ملی اعزام شد



رئیس هیئت اسکیت مازندران، از اعزام تیم منتخب اسکیت اسپید اسلالوم این استان در دو بخش مردان و زنان برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی به تهران خبر داد.



حسین خیری نیا گفت: تیم مازندران با ترکیب عباس بابلی، صادق کاظمی، محمد حسین منصف، محمد مهدی منصف، روح الله امیرزاده، امیر مسعود دقیق، امیرحسین ایازی و علی رمضانی در بخش مردان اعزام شد.



وی افزود: در بخش زنان تیم منتخب مازندران با حضور فاطمه پایدار، مبینا جانعلی پور، آزاده ایزدی، آیدا قاسمی ،آزیتا نبوی، سها تنکابنی، بهشته حلیمی و همتا برجسته به مسابقات اسپید اسلالوم قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی به مصاف حریفان خواهد رفت.



دوره ارتقا مربیگری هندبال بانوان در مازندران آغاز شد



رئیس هیئت هندبال مازندران، از آغاز دوره ارتقا مربیگری هندبال بانوان این استان و ارتقا سطح فنی آنان در بابل خبر داد.



خسرو ابراهیم زاده گفت: در این دوره آموزشی 25 مربی هندبال بانوان مازندران در دوره ارتقا مربیگری درجه سه حضور دارند.



وی افزود: این دوره آموزشی به مدت چهار روز به صورت تئوری و عملی برگزار می شود.







