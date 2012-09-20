علی‌محمد پارسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تجاوز سراسری ارتش عراق به جمهوری اسلامی ایران در 31 شهریور سال 59 حادثه‌‌ بسیار مهمی در طول تاریخ ایران اسلامی است و بررسی ابعاد و عوامل آن برای نسل حاضر به خصوص هنرمندان، بسیار مورد اهمیت است.

وی افزود‌: بسیج هنرمندان نیز در همین راستا و با هدف معرفی همه جانبه‌ دفاع مقدس کتاب آشنایی با دفاع مقدس را جزو منابع درسی دوره‌های نویسندگی و کارگردانی قرار داده است‌.

به گزارش مهر، دوره های نویسندگی و کارگردانی در طول هشت ترم به مدت چهار سال با هدف تربیت هنرمند و کارگردان و نویسنده متعهد به آرمانهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی اجرا می‌شود.

برگزاری دوره نویسندگی و کارگردانی به صورت سراسری از سازمان بسیج هنرمندان کشور ابلاغ شده که در استان یزد مورد استقبال بسیار خوبی قرار گرفته و یزد اکنون جزو اولین هاست.