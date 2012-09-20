به گزارش خبرگزاری مهر، فرگوسن در کنفرانس خبری بعد از این بازی گفت: انتظار یک بازی سخت و دشوار را داشتیم. در نیمه اول سعی کردیم کمتر توپ را از دست بدهیم اما آنها واقعا ضد حملات خطرناکی روی دروازه ما انجام می دادند. در نیمه دوم خط دفاع ما مستحکم تر شد و بیشتر شانس های گلزنی از آن ما بود.

سرمربی تیم فوتبال منچستر خاطرنشان کرد: در نیمه دوم می توانستیم 4 یا 5 گل دیگر به ثمر برسانیم اما تقریبا همه موقعیت های خود را از دست دادیم تا یک پیروزی خفیف و شکننده کسب کنیم. بازی نخست بسیار خوبی بود. آنها وقتی صاحب توپ می شدند سخت آن را از دست می دادند اما تقریبا تمام تیم‌های خوب اروپایی اکنون این ویژگی را دارند.

فرگوسن افزود: سه امتیاز در بازی اول بسیار مهم است خصوصا اگر به اتفاقاتی که در فصل گذشته افتاد نگاهی بیندازید. فصل گذشته در بنفیکا به تساوی رضایت دادیم و در خانه هم مقابل آنها با تساوی متوقف شدیم. با توجه به پیروزی کلوژ مقابل براگا ما بازی هیجان انگیزی در رومانی خواهیم داشت.

دیدار تیم های فوتبال منچستریونایتد و گالاتاسرای ترکیه در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب در ورزشگاه اولدترافورد با براری یک بر صفر تیم منچستر به پایان رسید.