پایان نامه های حوزه مدیریت بحران در خراسان جنوبی حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی آخوندی صبح پنجشنبه در کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی استان، اظهارداشت: از پایان نامه های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه مدیریت بحران در این استان حمایت مالی می شود.

وی اضافه کرد: در این راستا طبق دستورالعمل شورای عالی مدیریت بحران کشور، تفاهم نامه ای با معاونت پژوهشی دانشگاه بیرجند به منظور حمایت از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی منعقد شده است.

آخوندی با بیان اینکه انجام فعالیت های عمرانی همراه با علوم روز تاثیر بسزایی در اجرایی شدن پروژه های عمرانی دارد، افزود: در این راستا پایان نامه های تحقیقاتی که به منظور شناسایی، رفع و رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه مدیریت بحران تهیه و تنظیم شود، حمایت خواهند شد.

وی سقف حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد را 30 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: همچنین پایان نامه های دکتری در این زمینه 80 میلیون ریال حمایت مالی می شوند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه با توجه به کار تحقیقاتی،عملیاتی و کاربردی بودن پایان نامه ها این حمایت مالی انجام می شود، بیان کرد: در صورت کاربردی بودن پایان نامه امکان افزایش این سقف حمایتی به 100 میلیون ریال نیز وجود دارد.

حمایت از پنج پایان نامه دانشجویی در سال جاری

آخوندی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون پنج پایان نامه دانشجویی در استان حمایت مالی شده است، افزود: این پایان نامه ها در بخش زلزله تهیه و تنظیم شده است.

وی با اشاره به آسیب پذیری فیزیکی مزارع در بحث خشکسالی، تصریح کرد: باید با تدابیر و اقدامات پیشگیرانه مطالعات جامعی در زمینه کاهش این آسیب پذیری در استان انجام شود.

آخوندی با اشاره به اینکه پروژه های مورد نیاز بخش کشاورزی استان از جمله آبخوان داری و.. در صورت کاربردی بودن تامین اعتبار خواهند شد، تصریح کرد: پروژه هایی که قابلیت اجرایی شدن دارد، باید به دفتر مدیریت بحران برای تامین اعتبار ارائه شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی کمبود منابع آبی را از دیگر بحران های موجود در استان دانست و یادآور شد: برای استفاده بهینه از منابع آبی موجود، می توان از مقدار مصرف آب در بخش کشاورزی با استفاده از روش های نوین کشاورزی کم کرده و به آب شرب اضافه کرد.