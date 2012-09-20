منابع طبیعی نباید برای جنگها مورد استفاده قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از یک سایت خبری غربی ، بان کی مون از طرفهای درگیر در سراسر جهان خواست تا راه حل های صلح آمیز برای اختلافاتشان بیابند.



دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی صلح 21 سپتامبر 2012 (31 شهریور) گفت: سازمان ملل متحد در روز بین المللی صلح به توقف کامل عملیات خصمانه در سراسر جهان دعوت می کند.



وی با اشاره به موضوع امسال یعنی "صلح پایدار برای آینده ای پایدار" افزود: درگیری های مسلحانه ستونهای توسعه پایدار را مورد حمله قرار می دهند.

دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به اهداف سازمان ملل در توسعه ملتها گفت : به جای اینکه منابع طبیعی برای جنگها هزینه شوند باید برای منافع جامعه به مصرف برسند و کودکان نیز به جای به کارگیری در ارتش باید در مدرسه باشند و بودجه کشورها هم باید به جای خرید سلاح های مرگبار در ظرفیت سازی انسانی هزینه شوند.