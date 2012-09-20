جشنواره تئاتر استانی البرز با افتتاح پلاتوی اداره ارشاد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه با افتتاح پلاتوی جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز جشن دوسالگی تئاتر استانی البرز برگزار شد.

در این مراسم با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، سرپرست معاونت هنری سینمایی، سرپرست تئاتر شه رکرج درکنار هنرمندان، اهالی تئاتر، جمعی از اصحاب رسانه، دیگر مسئولان و....پیام حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دومین جشنواره تئاتر استانی البرز قرائت شد و این جشنواره رسماً آغاز بکار کرد.

این مراسم با اجرای نقالی خوانی در پلاتوی جدید اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی نیز مقارن شد و مسئولان درکنار اصحاب هنر و رسانه به تماشای نخستین نمایش جشنواره تئاتر البرز با نمایش" شاید شبی شوم و شفاف شیطانی" به کارگردانی "میلاد اکبرنژاد" نشستند.

