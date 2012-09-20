"جرارد پیکه" مصدوم شد/ شاید به ال کلاسیکو نرسد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا چهارشنبه شب در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 3 بر 2 از سد اسپارتاک مسکو گذشت. "جرارد پیکه" در دقیقه 11 این دیدار پس از برخورد با "روملو"، هافبک اسپارتاک، مجبور به ترک زمین شد.

بر پایه گزارش سایت فیفا، پای چپ ملی پوش 25 ساله اسپانیایی پیچ خورده و بین دو تا سه هفته قادر به همراهی بارسا نیست.





بارسلونا پیش از این "کارلس پویول" را به دلیل مصدومیت زانو از دست داده و چه بسا این دو بازیکن را برای دیدار با رئال مادرید که در تاریخ 7 اکتبر (16 مهر) برگزار می شود، به خدمت نداشته باشد.

"تیتو ویلانوا"، سرمربی بارسا، در خصوص آسیب دیدگی پیکه گفت: من ترجیح می دهم که تیمم را برای ال کلاسیکو کامل در اختیار داشته باشم اما اگر چنین نباشد از بازیکنان جوانم در ترکیب تیم استفاده خواهم کرد.