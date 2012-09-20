  1. دين، حوزه، انديشه
۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۲۷

عشق از منظر مولانا و کرکگور بررسی می شود

عشق از منظر مولانا و کرکگور بررسی می شود

نشست آتی شهر کتاب به موضوع عشق از منظر مولانا و کرکگور اختصاص دارد که چهارم مهر با سخنرانی دکتر حسین محمودی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عشق یکی از معدود پدیده‌های شگرفی است که جان و ذهن همه‌‌ انسان‌ها را به خود مشغول کرده است. اغلب اندیشه‌وران از پزشکان و روان‌شناسان گرفته تا جامعه‌شناسان و فیلسوفان و به ویژه عارفان و شاعران به موضوع عشق توجه کرده‌اند  و درباره‌ چیستی و انواع آن سخن گفته‌اند.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه چهارم مهر ساعت ۱۶:۳۰ و در آستانه روز بزرگداشت مولوی، به بررسی تطبیقی عشق از منظر مولانا و کرکگور اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر حسین محمودی (پژوهشگر و مدرس دانشگاه) در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.
 
مرکز فرهنگی شهر کتاب در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود و ورود در این نشست برای همه علاقه‌مندان آزاد است.
کد مطلب 1700602

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