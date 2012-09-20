عشق از منظر مولانا و کرکگور بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عشق یکی از معدود پدیده‌های شگرفی است که جان و ذهن همه‌‌ انسان‌ها را به خود مشغول کرده است. اغلب اندیشه‌وران از پزشکان و روان‌شناسان گرفته تا جامعه‌شناسان و فیلسوفان و به ویژه عارفان و شاعران به موضوع عشق توجه کرده‌اند و درباره‌ چیستی و انواع آن سخن گفته‌اند.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه چهارم مهر ساعت ۱۶:۳۰ و در آستانه روز بزرگداشت مولوی، به بررسی تطبیقی عشق از منظر مولانا و کرکگور اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر حسین محمودی (پژوهشگر و مدرس دانشگاه) در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

مرکز فرهنگی شهر کتاب در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود و ورود در این نشست برای همه علاقه‌مندان آزاد است.