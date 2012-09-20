محمدزاده: تحقق آزادی و عدالت منهای مطبوعات توقعی باطل است/ انجمن نشریات خانوادگی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه نشریات خانوادگی، دیشب چهارشنبه 29 شهریور با حضور محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، پدرام پاک آیین مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران نشریات و مسئولان غرفه‌های این نمایشگاه در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

محمدزاده در این مراسم گفت: به نظر خودمان و دوستان معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، این نمایشگاه در مجموع موفق بود. چون در این زمینه یک معیار می‌شناسیم و آن هم اقبال مردم است. هرچه قدر میزان پسند مردم بالا باشد، کار انجام شده موفق‌تر خواهد بود. علی‌رغم این که شاید فصل برگزاری برای نمایشگاه مناسب نبود یا این که اولین بار بود که این نمایشگاه برپا می‌شد، معتقدیم که به یک موفقیت رسیده‌ایم.

وی افزود: رونمایی از کتاب‌های 3 روزنامه‌نگار پیشکسوت و باسابقه، یکی از وعده‌هایی بود که پیش از این داده شده بود و قرار است ظرف هفته‌های آینده هم چند عنوان دیگر از مجموعه «کتاب مطبوعات» رونمایی شوند؛ مانند نمایشگاه نشریات خانوادگی که یکی از وعده‌های معاونت مطبوعاتی بود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ادامه داد: می‌خواهم امشب و در این جمع به شما اعضای خانواده نشریات خانوادگی این پیشنهاد را بدهم که بنای انجمن نشریات خانوادگی را بگذارید که در این زمینه حداقل یک تشکل وجود داشته باشد. همه یک هدف داریم و آن هم توسعه مطبوعات است. اگر بخواهم به دو سوالی که آقای پاک آیین مطرح کرد، پاسخ بدهم باید بگویم که هدف از برپایی این نمایشگاه، اعتقاد و عشقمان بوده است. من و دیگر همکارانم هم معتقدیم که تحقق عدالت و آزادی منهای مطبوعات، توقعی باطل است. اگر می‌خواهیم در جامعه‌مان به آزادی و عدالت برسیم، باید به مطبوعات احترام بگذاریم و جایگاه نشریات و رسانه‌ها را محترم بشماریم. در همین زمینه وظیفه داریم مطبوعات و رسانه‌ها را گسترش بدهیم تا هر روز این حوزه شکوفاتر شود.

محمدزاده همچنین گفت: توسعه کیفی و تهذیب رسانه‌ها دو شعاری بود که از سال گذشته سرلوحه فعالیت‌های ما قرار گرفت و امیداوریم هر روز به تحقق این شعارها نزدیک‌تر شویم. نگاه ما به این کار عاشقانه است و همه برنامه‌ها هم برای تحقق و جامه عمل پوشاندن به همین عشق و علاقه است.