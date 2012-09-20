برگزاری مرحله نهایی دسته یک کشتی آزاد باشگاه های ایران، فردا به میزبانی بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغرثمربخش روز پنجشنببه در گفتگویی اظهار داشت: مرحله پایانی دسته یک کشتی آزاد باشگاه های کشور با حضور تیم‌ های فردوسی مازندران و فولاد ماهان اصفهان از گروه یک و باشگاه مقیمی بابل و ثامن الحجج (ع) خراسان رضوی از گروه دوم جمعه 31 شهریورماه در سالن ورزشی جهان پهلوان تختی بابل با هم رقابت خواهند کرد.



وی افزود: وزن‌ کشی این مسابقات از ساعت 18 عصر امروز پنج‌ شنبه 30 شهریور و با دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار می‌ شود.



رئیس هیئت کشتی مازندران ادامه داد: بر اساس برنامه اعلام شده در مرحله نیمه‌ نهایی این مسابقات از ساعت 9 صبح جمعه بین تیم فولاد ماهان سپاهان اصفهان و ثامن‌الحجج (ع) خراسان رضوی آغاز و تیم باشگاه مقیمی بابل میزبان مسابقات در دیداری حساس به مصاف دیگر تیم مازندران موسسه مالی و اعتباری فردوسی ساری مسابقه می‌ دهد.



ثمربخش اضافه کرد: تیم‌ های برنده به دیدار نهایی و تیم‌های بازنده مسابقه در دیدار رده‌ بندی به مصاف هم خواهند رفت.



وی ادامه داد: دیدارهای رده‌ بندی و نهایی دسته یک کشتی آزاد باشگاه های کشورجام خلیج فارس عصر جمعه 31 شهریورماه برگزار می‌شود.



ثمربخش یادآورشد: پارسال مرحله نهایی مسابقات دسته یک کشتی آزاد باشگاه های کشور به میزبانی تیم آسانسور مازندان در ساری برگزار شده است.



مازندران با سه تیم موسسه مالی اعتباری فردوسی ساری، باشگاه فرهنگی ورزشی مقیمی بابل و شهدای بابلسر در مسابقات این فصل دسته یک کشتی آزاد باشگاه های کشور حضور داشت.