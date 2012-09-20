استیصال مستکبران در برابر گسترش اسلام/مبلغان به تبیین شخصیت پیامبر(ص) بپردازند

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شیوه های رفتاری پیامبر به عنوان رهبر حکومت اسلامی و چگونگی تعامل ایشان با دشمنان می تواند راه گشا و راهنمای سیاستمداران در جهان اسلام باشد و در این زمینه باید اهتمام بیشتری توسط مبلغان در عرصه تبلیغی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: لازم است مبلغان و پیام آوران به بررسی شخصیت آن بزرگ شخصیت تاریخ بپردازند و نه تنها سیره و رفتار بلکه روش تبلیغی آن حضرت را در بوته مطالعه قرار دهند و آن را به طور کامل بشناسند و آن گاه با بازسازی روش تبلیغی آن حضرت خود و دیگران را به راه حق و حقیقت فرا بخوانند.

وی افزود: اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) نشانگر استیصال و عجز کشورهای استکباری در برابر موج بیداری اسلامی و گسترش دین اسلام در سراسر جهان است.

مبلغان در برابر اقدام زشت و توهین آمیز مستکبران سکوت نمی کنند

وی بیان کرد: انتشار فیلم موهن آمریکایی سناریویی از پیش تعیین شده بود که توسط رژیم منحوس اسرائیل و دولت آمریکا صورت پذیرفت و آنها با این اقدام نابخردانه خویش انزجار و خشم مسلمانان را برانگیخته و سبب شدند تا باری دیگر دست آنها که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند برای جهانیان رو شود.

کارشناس امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: مبلغان اعزامی در برابر این اقدام زشت و توهین آمیز مستکبران سکوت نکرده و در امور تبلیغشان به تبلیغ رفتارهای پیامبر و ابعاد شخصیتی ایشان پرداخته و توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه مبلغین اعزامی در امور تبلیغی خویش توطئه غرب علیه اسلام را برای مردم بازگو خواهند کرد، افزود: این گونه حرکت ها نمی تواند به اقتدار و عظمت دین اسلام و پیامبر اعظم خدشه ای وارد کند و مستکبران تنها به دلیل ترس و واهمه ای که از اسلام و بیداری کشورهای منطقه داشته اند به پیامبر اهانت کرده اند.

حنای مستکبران برای ملت های منطقه رنگی ندارد

حجت الاسلام بخشی بیان کرد: امروز آمریکا و اسرائیل در پایان خط قرار دارند و حنای آنها دیگر برای ملت های منطقه رنگی ندارد چرا که هم اکنون صدای نفس های آخر جبهه استکبار با ادعاهای دروغشان به گوش می رسد.

حجت الاسلام بخشی یادآور شد: همان گونه که خداوند پیامبر را به عنوان بهترین الگو شناسانده است ما نیز باید در همه رفتارهای خود از پیامبر پیروی کنیم و ایشان را سرمشق خویش قرار دهیم.