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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

عظمایی:

توجه ویژه به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی سبب تسریع در پیشرفت کشور می شود

توجه ویژه به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی سبب تسریع در پیشرفت کشور می شود

تبریز-خبرگزاری مهر : رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: اگر در کشور توجهی ویژه به سرمایه گذاری و کارآفرینی شود پیشرفت کشور سریع تر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمایی شامگاه دیروز چهارشنبه در آئین تجلیل از کارآفرینان ماندگار استان آذربایجان شرقی گفت: کرآفرینی نقش مهمی در ایجاد اشتغال در جامعه دارد و اگر در جامعه ای به مقوله سرمایه گذاری و کارآفرینی توجه شود دیگر آن جامعه مشکلی در زمینه اشتغال نخواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود ضمن تاکید مجدد بر اهمیت کارآفرینی افزود: کارآفرینی تاثیرات زیادی در رفاه عمومی جامعه  ، افزایش عایدات و درآمدهای مردم و ارتقاء تولید ناخالص داخلی دارد که در اینصورت میزان رضایتمندی مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز افزایش خواهد یافت.

عظمایی ابراز داشت:عوامل زیادی در تحقق کارآفرینی نقش دارد که از آن میان می توان به آموزش های تخصصی و افزایش تجربه اشاره کرد.

 وی در پایان سخنان خود ابراز داشت: باید همه نهادهای ذیربط تلاش کنند تا با آموزش های کارآفرینان زمینه پیشرفت کشور و استقلال اقتصادی را فراهم سازند.

کد مطلب 1700607

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