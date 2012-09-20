به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمایی شامگاه دیروز چهارشنبه در آئین تجلیل از کارآفرینان ماندگار استان آذربایجان شرقی گفت: کرآفرینی نقش مهمی در ایجاد اشتغال در جامعه دارد و اگر در جامعه ای به مقوله سرمایه گذاری و کارآفرینی توجه شود دیگر آن جامعه مشکلی در زمینه اشتغال نخواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود ضمن تاکید مجدد بر اهمیت کارآفرینی افزود: کارآفرینی تاثیرات زیادی در رفاه عمومی جامعه ، افزایش عایدات و درآمدهای مردم و ارتقاء تولید ناخالص داخلی دارد که در اینصورت میزان رضایتمندی مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز افزایش خواهد یافت.



عظمایی ابراز داشت:عوامل زیادی در تحقق کارآفرینی نقش دارد که از آن میان می توان به آموزش های تخصصی و افزایش تجربه اشاره کرد.



وی در پایان سخنان خود ابراز داشت: باید همه نهادهای ذیربط تلاش کنند تا با آموزش های کارآفرینان زمینه پیشرفت کشور و استقلال اقتصادی را فراهم سازند.