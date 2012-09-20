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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

درقالب مهندسان فردا/

مسابقات ربات مسیریاب در فنی و حرفه ای کرمانشاه برگزار شد

مسابقات ربات مسیریاب در فنی و حرفه ای کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه – خبر گزاری مهر: مسابقات ربات های جنگجو طرح ملی مهندسان فردا با رویکرد آموزش های مساله محور با حضور پرشور کودکان و نوجوانان در مجتمع فرهنگی ورزشی نه دی اداره کل آموزش استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبر گزاری مهر، در این مسابقات 162 نفر از فراگیران آموزش های طرح ملی مهندسان فردا در قالب 54 تیم، ساخته های ذهن و دست خود را به رقابت گذاشتند.

صدای تشویق تیم های شرکت کننده، نگاه های پر از امید مادران و پدران به پیست های مسابقات، گریه های گروه های حذف شده و جیغ های تیم های صعود کننده، هیجان خاصی به سالن نه دی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کرمانشاه داده است.

مربی رشته ربات جنگجو با تاکید بر این مطلب که آموزش های فنی و مهارتی فرصتی برای شناسایی استعدادها است گفت: این مسابقات با هدف تشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان جهت فراگیری آموزش های مهارتی و افزایش روحیه خلاقیت، تحرک، شادابی و تقویت کار گروهی است.

آرمان میرزایی آموزش های مساله محور را فرصتی برای ایجاد فضای رقابتی و رشد مهارتی و علمی دانش آموزان عنوان کرد و گفت: برگزاری طرح ملی مهندسان فردا با رویکرد آموزش های مساله محوربا هدف شناسایی کودکان و نوجوانان مستعد زمینه را جهت آموزش بیشتر و پرورش آنها فراهم می آورد.

وی مقاومت ربات، قدرت کنترل، وزن مناس ب و سرعت و چابکی ربات را از جمله فاکتورهای موفقیت در این مسابقات عنوان کرد.

برگزاری آموزش زبان انگلیسی با متد REELSدر فنی و حرفه ای کرمانشاه 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه با هدف سهل نمودن یادگیری زبان و ایجاد انگیزه در فراگیران برای اولین بار در کشور اقدام به برگزاری کارگاه آموزش زبان انگلیسی با شیوه REELSنمود.

این کارگاه آموزشی در سه رده سنی خردسالان و کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان برگزار می شود که طول دوره آموزشی برای بزرگسالان 8 ماه و برای کودکان و نوجوانان 16 ماه است که در دو دوره هشت ماهه اجرا می شود.

گفتنی است: ایجاد علاقه و انگیزه در کارآموزان ، عدم فراموشی ، یادگیری سریع ، عدم طولانی بودن دوره و یادگیری مهارت های زبان از جمله ویژگی های این شیوه آموزشی محسوب می شود.

همچنین بهره مندی از فضای بیرونی کلاس جهت یادگیری به صورت غیرحضوری و فراهم نمودن محیطی مجازی برای تمرین کارآموزان از دیگر ویژگی های این روش آموزش زبان انگلیسی است.

قابل ذکر است: این کارگاه آموزشی مورد استقبال خوب کارآموزان واقع گردیده است.

کد مطلب 1700610

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