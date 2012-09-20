مسابقات ربات مسیریاب در فنی و حرفه ای کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبر گزاری مهر، در این مسابقات 162 نفر از فراگیران آموزش های طرح ملی مهندسان فردا در قالب 54 تیم، ساخته های ذهن و دست خود را به رقابت گذاشتند.

صدای تشویق تیم های شرکت کننده، نگاه های پر از امید مادران و پدران به پیست های مسابقات، گریه های گروه های حذف شده و جیغ های تیم های صعود کننده، هیجان خاصی به سالن نه دی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کرمانشاه داده است.

مربی رشته ربات جنگجو با تاکید بر این مطلب که آموزش های فنی و مهارتی فرصتی برای شناسایی استعدادها است گفت: این مسابقات با هدف تشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان جهت فراگیری آموزش های مهارتی و افزایش روحیه خلاقیت، تحرک، شادابی و تقویت کار گروهی است.

آرمان میرزایی آموزش های مساله محور را فرصتی برای ایجاد فضای رقابتی و رشد مهارتی و علمی دانش آموزان عنوان کرد و گفت: برگزاری طرح ملی مهندسان فردا با رویکرد آموزش های مساله محوربا هدف شناسایی کودکان و نوجوانان مستعد زمینه را جهت آموزش بیشتر و پرورش آنها فراهم می آورد.

وی مقاومت ربات، قدرت کنترل، وزن مناس ب و سرعت و چابکی ربات را از جمله فاکتورهای موفقیت در این مسابقات عنوان کرد.

برگزاری آموزش زبان انگلیسی با متد REELSدر فنی و حرفه ای کرمانشاه

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه با هدف سهل نمودن یادگیری زبان و ایجاد انگیزه در فراگیران برای اولین بار در کشور اقدام به برگزاری کارگاه آموزش زبان انگلیسی با شیوه REELSنمود.

این کارگاه آموزشی در سه رده سنی خردسالان و کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان برگزار می شود که طول دوره آموزشی برای بزرگسالان 8 ماه و برای کودکان و نوجوانان 16 ماه است که در دو دوره هشت ماهه اجرا می شود.

گفتنی است: ایجاد علاقه و انگیزه در کارآموزان ، عدم فراموشی ، یادگیری سریع ، عدم طولانی بودن دوره و یادگیری مهارت های زبان از جمله ویژگی های این شیوه آموزشی محسوب می شود.

همچنین بهره مندی از فضای بیرونی کلاس جهت یادگیری به صورت غیرحضوری و فراهم نمودن محیطی مجازی برای تمرین کارآموزان از دیگر ویژگی های این روش آموزش زبان انگلیسی است.

قابل ذکر است: این کارگاه آموزشی مورد استقبال خوب کارآموزان واقع گردیده است.