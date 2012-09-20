به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نشاسته گر اظهار داشت: این نهاد در دهه کرامت که از 28 شهریور همزمان با ولادت حضرت معصومه (س) آغاز و تا سالروز ولادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) ادامه خواهد داشت، آمادگی دارد با همکاری و مساعدت خیرین و نیکوکاران نسبت به اعزام ولینعمتان جامعه اسلامی به سفر زیارتی مشهد مقدس (حج فقرا) و قم اقدام کند.

وی افزود: بر همین اساس نیکوکاران می توانند ضمن اعلام آمادگی و برقراری ارتباط با دفاتر کمیته امداد سراسر استان، میزان مساعدت مالی خود را در این زمینه به اطلاع این نهاد رسانده و در این امر خداپسندانه سهیم شوند.

برنامه‌های دهه کرامت کمیته امداد استان یزد تشریح شد



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد، برنامه‌های دهه کرامت را تشریح کرد.

محمد اکبری به بیان برنامه‌های این نهاد در دهه کرامت پرداخت و اظهار داشت‌: برگزاری همایش تخصصی دختران تحت حمایت در شرف ازدواج‌، برگزاری جشنواره قرآن و اذان ویژه دختران و پسران تحت حمایت به صورت منطقه‌ای‌، برگزاری جشنواره سرود جوانان پیرو ولایت ویژه پسران به صورت منطقه‌ای و اعزام آنان به بوشهر و برگزاری مسابقه کتابخوانی برای دختران تحت حمایت از جمله این برنامه هاست.

وی همچنین از برگزاری کلاس‌های آموزش گروهی و جشن کرامت در این دهه خبر داد و افزود: در دهه کرامت از دختران نمونه کارآفرین تحت حمایت تجلیل و تقدیر به عمل خواهد آمد و با توجه به فرارسیدن سال جدید تحصیلی مساعدت‌های ویژه تحصیلی برای دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت نیز در نظر گرفته شده است.

مدیر‌کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد بیان داشت: در این دهه بازدیدهایی از منازل مددجویان تحت حمایت در معیت مسئولان استانی‌، در قالب طرح مفتاح الجنه نیز صورت می‌گیرد‌.

وی با اشاره به تقارن جشن ملی و معنوی عاطفه‌ها با دهه کرامت عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های این نهاد که امسال با دهه کرامت متقارن شده است، جشن عاطفه هاست که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (‌پنجم و ششم مهرماه) همزمان با سراسر کشور و با شعار "دانش آموز باوری‌، دانش آموز یاوری در فرهنگ رضوی" به مرحله اجرا در خواهد آمد.