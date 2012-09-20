توهین به مقدسات به دلیل هراس دشمنان از گسترش اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی جعفر سبحانی شامگاه چهارشنبه، در دیدار با فرماندهان سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم، با بیان اینکه شهیدان حافظان و نگهبانان استقلال کشور به شمار میروند افزود: اگر تاریخ ایران را مطالعه کنیم خواهیم دید که در برهههای مختلف قسمتهایی از خاک کشور از دست رفته است.
وی اضافه کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون به برکت رشادتها و ایثارگریهایی جوانان و رزمندگان و با وجود دشمنان داخلی و خارجی گسترده، حتی یک وجب از خاک کشور از دست نرفته است.
استاد برجسته حوزه با بیان اینکه نظام بر سه پایه علم و علما، افتخار آفرینی و صلابت مجاهدان و مدیریت مطلوب در زمینههای اقتصادی استوار است، افزود: صدای قلم علما به عرش میرسد و صدای پاهای مجاهدین در میدان جنگ و نبرد است که مایه حفظ نظام به شمار میرود و قدرت درمسائل اقتصادی نیر مهم است.
هجمههای علیه اسلام گسترش یافته است
وی با بیان اینکه در حال حاضر هجمههای علیه اسلام گسترش یافته است افزود: زمانی در انگلیس فردی آیات شیطانی را نوست و زمانی نیز کاریکاتور علیه پیامبر(ص) کشیدند و در همین اواخر نیز قرآن را در آمریکا به آتش کشیدند و در روزهای گذشته نیز شاهد بودیم که فیلمی موهن با هزینه صهیونیستها ساخته شد.
اقدامات تخریبی به منظور اسلام هراسی در دنیا است
آیتالله سبحانی با بیان اینکه اینگونه اقدامات تخریبی به منظور اسلام هراسی در دنیا است افزود: دشمنان وقتی مشاهده میکنند که دین اسلام به سرعت دنیای غرب را فرا گرفته و به زودی همه دنیا را تسخیر خواهد کرد هراس دارند از این رو دست به چنین اقدامات تخریب کننده بر علیه پیامبر اسلام میزنند.
وی با تاکید بر اینکه مسلمانان باید هوشیار باشند و در همه برههها وحدت خود را حفظ کنند افزود: در کمتر مسئلهای شاهد اینگونه اتحاد و یکرنگی مسلمانان با یکدیگر بودهایم که امیدواریم این اتحاد و وحت تا ظهور امام عصر(ع) ادامه داشته باشد.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: دشمنان وقتی مشاهده میکنند که دین اسلام به سرعت دنیای غرب را فرا گرفته هراسان می شوند و به تخریب علیه پیامبر اسلام(ص) اقدام میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی جعفر سبحانی شامگاه چهارشنبه، در دیدار با فرماندهان سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم، با بیان اینکه شهیدان حافظان و نگهبانان استقلال کشور به شمار میروند افزود: اگر تاریخ ایران را مطالعه کنیم خواهیم دید که در برهههای مختلف قسمتهایی از خاک کشور از دست رفته است.
نظر شما