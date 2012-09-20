اجرای نمایش محلی همدان در جشنواره تئاتر کودک

به گزارش خبرنگار مهر، کارگردان تئاتر کودک در نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان نمایش محلی همدان را با عنوان "گلاب" و با لهجه بومی همدان، در بخش مسابقه ایران به روی صحنه می برد.

کارگردان نمایش "گلاب" با بیان اینکه نمایش "گلاب" ویژه گروه سنی نوجوانان است، افزود: این تئاتر، نمایش محلی همدان است که با لهجه بومی به ماجراهای پسربچه ای از زمان قاجاریه می پردازد.

پورقاسمی ادامه داد: این نمایش قصه پسری است که به علت بلندی قد مورد تمسخر اطرافیان قرار می گیرد که در همین راستا اتفاقاتی برای او رخ می دهد.

وی با بیان اینکه نوجوانان با دریافت پیام نمایش می توانند با امید و پشتکار به اهداف خود برسند، گفت: این نمایش آموزه های دینی را به مخاطبان القا می کند.

وی اظهار داشت: در این نمایش پسر بچه با توکل و توسل به ائمه اطهار از ناملایمات روزگار رهایی می یابد که این موضوع می تواند به نوجوانان پیام توکل به خدا و امیدواری را فرهنگ سازی کند.

وی یادآور شد: نوجوانان با دریافت پیام این نمایش می آموزند که هیچگاه ناامید نشوند و با امید و پشتکار به اهداف خود برسند.

پورقاسمی از ایفای نقش 14 بازیگر در این نمایش خبر داد.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از 16 تا 22 مهر ماه در همدان برگزار می شود.

محتوا در نمایش های کودک و نوجوان جایگاه برجسته ای دارد

مدرس داوران کودک و نوجوان نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان گفت: برای ساخت یک نمایش نباید تنها به موزیکال و کمدی بودن اثر نمایشی اکتفا کرد بلکه در تهیه و ساخت نمایش‌های کودک و نوجوان باید به محتوا پرداخته شود.

سهراب نیک فرجاد با بیان اینکه متأسفانه این روزها مرسوم شده که به جای محتوا در بیشتر نمایش‌های کودک و نوجوان به جنبه موسیقی و متن کمدی نمایش پرداخته می‌شود، گفت: این نکته یک معظل در ادبیات نمایشی است.

نیک فرجاد با بیان اینکه به راحتی نمی توان پیام های منتقل شده از آثار نمایشی به کودکان و نوجوانان را از ذهن وی پاک کرد، گفت: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان محلی برای تبادل اندیشه و افکار نمایشی است.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری کلاس های آموزشی برای داوران کودک و نوجوان گفت: در این دوره ها مطالبی در خصوص تئاتر و هنرهای نمایشی به زبان کودکانه برای بچه های 7 تا 11 سال و نوجوانان 11 تا 15 سال، آموزش داده می‌شود و در پایان با برگزاری آزمون داروان کودک و نوجوان جشنواره انتخاب می‌شوند.

نیک فرجاد با بیان اینکه برقراری ارتباط با کودکان به بیان متفاوتی نیاز دارد، گفت: کسانی که در حوزه هنرهای نمایشی فعالیت می کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که سنین مختلف ویژگی های خاص خودشان را دارند.

"مترسک" به کلیشه های رایج در تئاتر کودک و نوجوان خاتمه داد

مدیر داخلی گروه نمایش "مترسک" گفت: نگاه خلاقانه نمایش "مترسک" به نمایش کلیشه های رایج در تئاتر کودک و نوجوان خاتمه داد.

ساسان پیروز با بیان اینکه نمایش "مترسک برگرفته" از مجموعه داستانی "هنک گاو چران" نوشته جان اریکسون است، افزود: این مجموعه داستان معروفی است که حدود 37 کتاب لاست و برخی از آن در ایران ترجمه شده است.

وی عنوان کرد: این نمایش برای گروه سنی نوجوانان 12 سال به بالا تولید شده است و پیش از این در تالار حافظ تهران اجرای نمایش داشته است و پرمخاطب ترین نمایش این سالن بوده است.

مدیر داخلی گروه نمایش "مترسک" یادآور شد: در این نمایش 7 بازیگر ایفای نقش می کنند و موسیقی نیز به صورت زنده اجرا می شود که فضای شادی را برای مخاطبان ایجاد می کند.

وی هدف از تولید این نمایش را شکستن کلیشه های تئاتر کودک عنوان کرد و افزود: پیامی که این نمایش برای مخاطبان دارد نگاه خلاقانه است به طوری که به کلیشه های رایج در نمایش خاتمه می دهد.

وی یکی از شاخصه های تئاتر امسال را تفکیک تئاتر کودک از نوجوان دانست و ابراز کرد: این امر حلقه مفقوده ای در تئاتر به شمار می رفت که امسال با تحقق بخشیدن به این موضوع می توان با پشتوانه مناسبی به آینده تئاتر کودک و نوجوان امیدوار بود.

چاپ نمایشنامه‌های ایرانی هنرمندان فعال تئاتر در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

همزمان با برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان شش نمایشنامه منتخب از هنرمندان و نمایشنامه نویسان فعال تئاتر کودک و نوجوان منتشر می شود

دبیرخانه نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همزمان با برگزاری این رویداد بزرگ بین المللی در استان همدان، مجموعه نمایشنامه های منتخب نمایشنامه نویسان و هنرمندان این حوزه را در یک کتاب چاپ و منتشر می کند.

در این کتاب، شش عنوان نمایشنامه برتر از مریم کاظمی و امید نیاز، دو نویسنده و کارگردان فعال تئاتر کودک و نوجوان، منتشر خواهد شد.

در این مجموعه سه نمایشنامه "رویای ماه" و "خاله مرجان و خروس" و "به زیر پاهات نگاه کن" نوشته مریم کاظمی و نمایشنامه‌های "نارنج و ترنج" و "سیندرلا در بن بست" و "بچه‌های خاکستر" نوشته امید نیاز برای اولین بار در یک مجموعه انتشار خواهند یافت.

این آثار با توجه به رویکرد جشنواره نوزدهم مبنی بر توجه به تئاتر نوجوان و تولید متن نمایشی برای این گروه سنی ، در این مجموعه گردآوری شده اند.

برگزاری کلاس های آموزشی داوران کودک و نوجوان

کلاس های آموزشی داوران کودک و نوجوان نودهمین جشنواره بی المللی تئاتر کودک و نوجوان در حال برگزاری است.

براساس این گزارش، 32 داور کودک و 61 داور نوجوان در این این دوره های آموزشی سه روزه شرکت دارند که از این تعداد 10 داور کودک و 10 داور نوجوان برای حضور در جمع داوران جشنواره انتخاب خواهد شد.

احمد بیگلریان، حسین صفی و سهراب نیک فرجاد مدرسان کلاس های آموزشی داوران کودک و نوجوان این دوره از جشنواره هستند و در پایان دوره با برگزاری آزمون، داوران منتخب جشنواره معرفی خواهد شد.

گفتنی است شاخص های اصلی تئاتر کودک و نوجوان در قالب طراحی صحنه، موسیقی، بازی، طراحی لباس، کارگردانی در این کلاس ها آموزش داده می شود.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از 16 تا 22 مهرماه در همدان برگزار خواهد شد.