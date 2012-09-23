به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق بخشی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولین اداره آموزش و پرورش و بخشدار شهر سرخه در محل دبستان آیت الله مدنی این شهر، ضمن تاکید بر اینکه اجتماع بر محور افراد است، گفت: از این رو هر فردی در حیطه وظایفی که به دوش دارد مسئول است و در قبال آن باید پاسخگو باشد.

بخشی در این دیدار خطاب به معلمین گفت: حوزه کاری معلم محدود به زمان و مکان نیست از این رو در عرصه تعلیم و تربیت در بیرون از محیط مدرسه هم هر معلمی باید احساس وظیفه و ادای تکلیف نماید.

وی همچنین از دانش آموزان به عنوان امانت های خدا یاد کرد و گفت: هر فرزندی که در سنگر علمی مدرسه تحصیل می کند امانتی است از خدا بر خلق و باید در حفظ این امانت مراقبت کرد و راه و روش صحیح زندگی و شئونات اسلامی را به وی آموخت.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی سرخه در پایان با یاد آوری این که این تلاش ها فردایی بهتر را برای دانش آموزان رقم خواهد زد، گفت: قدر موقعیت فعلی را بدانید و آن را در جهت هدایت فرزندان به سمت آرمان های اسلام و انقلاب هدایت کنید.