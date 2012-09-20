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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۱۲

حجت الاسلام سعیدی:

دشمنان با توهین به ساحت رسول الله(ص) می‌خواهند ولی فقیه را نشانه بگیرند

دشمنان با توهین به ساحت رسول الله(ص) می‌خواهند ولی فقیه را نشانه بگیرند

قم - خبرگزاری مهر: تولیت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: دشمنان با توهین به ساحت رسول الله(ص) به نوعی می‌خواهند ولی فقیه را نشانه بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در دیدار با فرمانده‌هان سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم با گرامی داشت ایام دهه کرامت و همچنین هفته دفاع مقدس اظهار داشت: چهره رزمندگان، یادآور خاطره روزهای جنگ است که با تمام وجود خود از حریم ولایت و کشور دفاع کردند.

وی با اشاره به تقارن دهه کرامت با هفته دفاع مقدس اظهار داشت: بزرگانی که دهه کرامت به نام آنها است نیز در دفاع از قرآن و دین تلاش و در ‌‌نهایت در هیمن مسیر جان خود را فدا کردند.

امام جمعه قم عنوان کرد: دشمنان، حضور امام رضا(ع) را در مدینه تحمل نکردند و ایشان را راهی خراسان کردند و حضرت معصومه(س) نیز از یک مسیر طولانی برای زیارت برادر راهی خراسان شد که در بین راه دچار بیماری و در ‌‌نهایت در شهر قم چشم از دنیا فرو بستند.

وی با بیان اینکه حرم و بارگاه ایشان امروز الهام بخش مکتب تشییع است افزود: حوزه علیمه قم و همچنین انقلاب اسلامی ایران، نوری از انوار این حریم کبریایی است.

حضرت معصومه(س) مدافع اسلام و ولایت بود

حجت الاسلام سعیدی افزود: حضرت معصومه(س) را باید مدافع اسلام و ولایت دانست که به پاس همه مجاهدت‌های ایشان، قم و ایران اسلامی امروز به چنین عظمتی دست یافته است.

وی گفت: سنت و اراده خداوند بر این تحقق یافته است که اگر مومنین با بصیرت و قدرت در صحنه حاضر باشند پیروزی و نصرت پروردگار با آن‌ها خواهد بود.

تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) اضافه کرد: امام راحل با اتکا به خداوند وقتی فضای ظلم و گناه قبل از انقلاب را دیدند قیام کردند و مردم نیز باهمراهی ایشان و با بذل جان و مال در این مسیر از اسلام و کشور دفاع کردند.

تاکید بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره دفاع مقدس در جامعه

وی با بیان اینکه باید همواره یاد و خاطره دفاع مقدس را در جامعه زنده نگه داشت افزود: اگر روزهای دفاع مقدس برای مردم و نسل جوان بازگو نشود فرصت طلبان و جوسازان فضا را به گونه‌ای دیگر برای جامعه نمایش می‌دهند.

حجت الاسلام سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساخت فیلم موهن دشمنان و بی‌حرمتی به ساحت پیامبر(ص) گفت: این جسارت‌ها در زمان پیامبر(ص) نیز وجود داشت و امروز نیز به نظر می‌رسد هر چقدر دایره انقلاب اسلامی در جهان گسترده‌تر شود و به تبع آن بیداری اسلامی افزایش یابد باید شاهد موج تهاجمات دشمنان علیه اعتقادات و مکتب اهل بیت باشیم.

وی تصریح کرد: دشمنان با توهین به ساحت رسول الله به نوعی می‌خواهند ولی فقیه را نشانه بگیرند. چرا که پیامبر(ص) در عصر خود و ولی فقیه نیز در این زمان سرپرستی و هدایت امت اسلام را بر عهده دارند.

امام جمعه قم گفت: دشمنان موج تخریب‌ها از رسول الله آغاز کردند و با اینگونه اقدامات بدنبال از بین بردن اسلام و مکتب اهل بیت(ع) هستند.

حجت الاسلام سعیدی در پایان عنوان کرد: دشمن بر سر اعتقادات باطل خود ایستاده و در این راستا هزینه می‌کند که مومنان نیز باید در راستای حفظ و حراست از ارزش‌های اسلامی خود ثابت قدم باشند.
 

کد مطلب 1700627

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