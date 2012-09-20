به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در دیدار با فرمانده‌هان سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم با گرامی داشت ایام دهه کرامت و همچنین هفته دفاع مقدس اظهار داشت: چهره رزمندگان، یادآور خاطره روزهای جنگ است که با تمام وجود خود از حریم ولایت و کشور دفاع کردند.



وی با اشاره به تقارن دهه کرامت با هفته دفاع مقدس اظهار داشت: بزرگانی که دهه کرامت به نام آنها است نیز در دفاع از قرآن و دین تلاش و در ‌‌نهایت در هیمن مسیر جان خود را فدا کردند.



امام جمعه قم عنوان کرد: دشمنان، حضور امام رضا(ع) را در مدینه تحمل نکردند و ایشان را راهی خراسان کردند و حضرت معصومه(س) نیز از یک مسیر طولانی برای زیارت برادر راهی خراسان شد که در بین راه دچار بیماری و در ‌‌نهایت در شهر قم چشم از دنیا فرو بستند.



وی با بیان اینکه حرم و بارگاه ایشان امروز الهام بخش مکتب تشییع است افزود: حوزه علیمه قم و همچنین انقلاب اسلامی ایران، نوری از انوار این حریم کبریایی است.



حضرت معصومه(س) مدافع اسلام و ولایت بود



حجت الاسلام سعیدی افزود: حضرت معصومه(س) را باید مدافع اسلام و ولایت دانست که به پاس همه مجاهدت‌های ایشان، قم و ایران اسلامی امروز به چنین عظمتی دست یافته است.



وی گفت: سنت و اراده خداوند بر این تحقق یافته است که اگر مومنین با بصیرت و قدرت در صحنه حاضر باشند پیروزی و نصرت پروردگار با آن‌ها خواهد بود.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) اضافه کرد: امام راحل با اتکا به خداوند وقتی فضای ظلم و گناه قبل از انقلاب را دیدند قیام کردند و مردم نیز باهمراهی ایشان و با بذل جان و مال در این مسیر از اسلام و کشور دفاع کردند.



تاکید بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره دفاع مقدس در جامعه



وی با بیان اینکه باید همواره یاد و خاطره دفاع مقدس را در جامعه زنده نگه داشت افزود: اگر روزهای دفاع مقدس برای مردم و نسل جوان بازگو نشود فرصت طلبان و جوسازان فضا را به گونه‌ای دیگر برای جامعه نمایش می‌دهند.



حجت الاسلام سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساخت فیلم موهن دشمنان و بی‌حرمتی به ساحت پیامبر(ص) گفت: این جسارت‌ها در زمان پیامبر(ص) نیز وجود داشت و امروز نیز به نظر می‌رسد هر چقدر دایره انقلاب اسلامی در جهان گسترده‌تر شود و به تبع آن بیداری اسلامی افزایش یابد باید شاهد موج تهاجمات دشمنان علیه اعتقادات و مکتب اهل بیت باشیم.



وی تصریح کرد: دشمنان با توهین به ساحت رسول الله به نوعی می‌خواهند ولی فقیه را نشانه بگیرند. چرا که پیامبر(ص) در عصر خود و ولی فقیه نیز در این زمان سرپرستی و هدایت امت اسلام را بر عهده دارند.



امام جمعه قم گفت: دشمنان موج تخریب‌ها از رسول الله آغاز کردند و با اینگونه اقدامات بدنبال از بین بردن اسلام و مکتب اهل بیت(ع) هستند.



حجت الاسلام سعیدی در پایان عنوان کرد: دشمن بر سر اعتقادات باطل خود ایستاده و در این راستا هزینه می‌کند که مومنان نیز باید در راستای حفظ و حراست از ارزش‌های اسلامی خود ثابت قدم باشند.

