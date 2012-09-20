برگزاری بخش ویژه پیامبر اسلام(ص) در جشنواره فجر امسال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد حسینی صبح پنجشنبه در هفتمین جشنواره ملی مشاعره رضوی در بوشهر با تبریک هفته دفاع مقدس و دهه کرامت، اظهار داشت: دفاع مقدس یک رویداد بزرگ در کشور است و همه ما وامدار فداکاری و ازخودگذشتگی شهدا و ایثارگران و رزمندگان هستیم.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره رضوی، افزود: از روز سهشنبه که آغاز دهه کرامت بوده ما برنامههای مختلف فرهنگی و هنری در سراسر کشور و همچنین در خارج از کشور آغاز شده است و شاهد رشد کمی و کیفی برنامههای فرهنگی و هنری هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با محکوم کردن اهانت به ساحت پیامبر(ص) بیان کرد: در جشنواره بینالمللی فجر امسال در تمام بخشهای شعر، داستان، فیلم و . . . بخش ویژهای با موضوع پیامبراسلام(ص) برگزار میشود و از هنرمندان و شاعران انتظار داریم آثار فاخر و ارزشمندی خلق کنند تا شخصیت بزرگ و والای پیامبر اسلام(ص) را به جهانیان معرفی کنیم.
حسینی اضافه کرد: از شعرا میخواهیم بیشتر احساس مسئولیت کنند و در قالبهای گوناگون برای گسترش فرهنگ اسلامی استفاده کنند.
ضرورت تلاش برای ترویج فرهنگ رضوی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه وظیفه ما است که نسبت به گسترش معارف رضوی تلاش کنیم، خاطرنشان کرد، حضرت امام رضا(ع) اگر چه تنها حدود 18 ماه در ایران بودند ولی آثار و برکات این هجرت برای مردم ایران و سایر کشورهای اسلامی بسیار زیاد بوده است و باید نسبت به ترویج فرهنگ رضوی اهتمام ورزیم.
حسینی به اهمیت شعر و شاعری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری همواره حامی شاعران بودهاند، تصریح کرد: در وزارت ارشاد به اندازه توان و حتی بالاتر از ظرفیت برای تقویت شعر تلاش کرده ایم و امروز در تقویم کشور روزهایی بهنام شعرای برجسته و بلندآوازه ثبت شده است که نشاندهند توجه به شعرای این سرزمین است و این نامگذاریها مجب احیای شعر شده است.
وی اضافه کرد: مردم ما از دیرباز با شعر مانوس بودهاند و از انجائی که انسان طالب زیبایی و جمال است، وقتی سخنی موزون و با معنی را میشنود، مجذوب میشود و البته زمانی که این زیبایی ظاهری کلام ما همراه با زیبایی معنوی باشد طرفداران بیشتری دارد و ماندگار میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: یکی از عواملی که فرهنگ اسلامی کشور استمرار یافته است، شعر است و در واقع با تلاش شعرای گرانسنگ، فرهنگ اصیل اسلامی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و این فرهنگ روز به روز تقویت شده است.
شعر فارسی با مبانی قرآن و اموزههای اهل بیت گره خورده است
حسینی گفت: شعر فارسی با مبانی قرآن و اموزههای اهل بیت(ع) گره خورده و رمز ماندگاری شعر فارسی نیز همین موضوع است و حکمت شعر فارسی مورد اقبال جامعه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه شعر باعث لطافت روح میشود، افزود: شعر در واقع روحیه نوعدوستی را تقویت می کند و موجبات نزدیکشدن دل ها به هم می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اذعان داشت: در دوران انقلاب اسلامی، در زمان حضرت امام (ره) و در زمان دفاع مقدس نقش شعر بسیار ارزشمند بوده است و امیدوار هستیم روز به روز شاهد کیفیتبخشیدن به کار شاعران باشیم.
حسینی به ویژگیهای مشاعره اشاره کرد و گفت: وقتی انسان در قالب رقابت با دیگران شعر بسراید، انگیزه بیشتری پیدا میکند و نسبت به کیفیتر کردن شعر خود اهتمام میورزد و در واقع فراگیری در مشاعره وجود دارد و تاثیربسزایی در گسترش شعر و ادب دارد.
تقویت شعر باعث کاهش هجمههای فرهنگی دشمن میشود
وی خواستار توجه بیشتر شعرا به مضامین معنوی شعر شد و یاداور شد: در مدارس و دانشگاهها باید به شعر و مشاعره اهمیت بیشتری داده شود چرا که در کار جمعی انگیزه بیشتری وجود دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: تقویت شعر و شاعری موجب اعتلای فرهنگی جامعه میشود و این امر سبب میشود که هجمههای فرهنگی دشمن کاهش یابد.
حسینی با اشاره به اهمیت جشنواره مشاعره رضوی تصریح کرد: در این جشنواره نیروهای مستعد شناسایی میشوند و فرصت بسیار خوبی برای بروز و ظهور استعدادهای جوان است.
وی با تجلیل از شعرای بزرگ اسلامی به ویژه دعبل خزاعی اظهار داشت: شعر در آن دوران تنها تفنن و سرگرمی نبود و کسی که در منقبت اهل بیت(ع) شعر میگفت، باید خود را برای تمام خطرات آماده میکرد و حتی آماده شهادت میشد و افرادی مثل دعبل که در فضیلت انبیای الهی شعر گفتهاند شجاعت بسیاری داشتهاند.
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