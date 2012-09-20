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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۷

جمشیدی در گفتگو با مهر:

نظام اسلامی با فرهنگ دفاع مقدس عزت یافت

نظام اسلامی با فرهنگ دفاع مقدس عزت یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با بیان اینکه نظام اسلامی با فرهنگ دفاع مقدس عزت و افتخار یافت، گفت: انقلاب اسلامی با پرچمداری حضرت امام راحل(ره) به پیروزی رسید و با دفاع مقدس عزتمند شد.

علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  استکبار جهانی برای مقابله با اسلام، جنگ را بر ما تحمیل کردند که با دفاع مقدس ملت ایران روبرو شدند.

وی اظهار داشت: امروز نیز آمریکا و جهان استکبار با اشکال مختلف بر علیه نظام اسلامی توطئه می کنند و قرآن را به آتش می کشند و فیلم موهن می سازند، برای این است که اسلام را تضعیف کنند.

وی عنوان کرد: استکبار جهانی می داند که اسلام دستور زندگی و حیات بخش جامعه بشری است و جنگ تحمیلی برای این بود که اسلام گسترش نیابد و امت اسلام مدیریت جهان را برعهده نگیرد.

جمشیدی گفت: فرهنگ دفاع مقدس و ایثار در مقابل زیاده خواهی های دشمن ایستاد و بر آنها غالب شد و جهان استکبار را از عملکرد خویش در مقابله با اسلام پشیمان کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: عزت و اقتدار جهانی نظام اسلامی را مدیون شهداء و دفاع مقدس هستیم و دفاع مقدس یک فرهنگ گسترده جهانشمولی است که امروز باید از این فرهنگ دفاع کنیم تا نظام دینی از تعرض مصون ماند و آموزه های بیداری اسلامی در جهان حاکم شود.

وی عنوان کرد: فرهنگ دفاع مقدس را باید ارج نهیم و از شهدا تجلیل کنیم تا این فرهنگ زنده ماند.

کد مطلب 1700629

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