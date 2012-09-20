به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری صبح پنجشنبه در هفتمین جشنواره ملی مشاعره رضوی در بوشهر به ارزشهای بالای شعر اشاره کرد و اظهار داشت: شعر زیباترین نمای بیان برای اظهار داشتهها و دانستههای یک انسان است.
وی شعر را کهن ترین و ماندگارترین هنر بشری دانست و اضافه کرد: اهل تحقیق میدانند که بزرگان فلسفه و منطق در عرصه شعر نیز اثرگذار بودهاند که میتوان به بوعلیسینا و فارابی اشاره کرد.
امام جمعه بوشهر افزود: شعر چه در ساختار و مدل و چه در محتوا و چه در آهنگ بیان که سه عنصر تشکیل دهنده شعر هستند، همواره دارای رشد و کمال بوده است و تاریخ شعر گواه این موضوع است و شعر و شاعر در تاریخ یک قوم نقش بسیار مهمی دارد.
وی به مشاعره آئینی در حوزه دین اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: آسمانی ترین و عرشیترین مشاعره ائینی، مشاعره رضوی است که به همت بزرگان عرصه فرهنگ و هنر ایران در قالب یک جشنواره در استان ولایتمدار بوشهر برگزار میشود.
آیتالله صفاییبوشهری به ماندگاری شعر در برهههای مختلف تاریخی اشاره کرد و گفت: شعر انسان بیش از عمر شاعر ان طول عمر دارد که میتوان به شاعران بزرگی چون حافظ و سعدی اشاره کرد که اندکی زیستند ولی هرگز نمیمیرند چون شعر آنها زنده است.
رمز ماندگاری شعر و شاعر در قالب و محتوای شعر است
وی رمز ماندگاری شعر و شاعر را در قالب و محتوای شعر دانست و افزود: انسان با شعر متولد میشود، با شعر زندگی میکند، با شعر عشق میورزد و با شعر از دنیا میرود و همواره در تولد و وصل و هجران و عشق و مرگ و یادمان و . . . وجود دارد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر یکی دیگر از حوزههای تاثیرگذار شعر را در عرصه هدایت عنوان کرد و افزود: در عرصه علم نیز شعر تاثیرگذار است و بزرگان علم فلسفه، این علم را به صورت شعر سرودهاند و آن را به علمآموزان ارائه کردهاند و از طریق شعر این مفاهیم را به دیگران منتقل کردهاند.
وی به تاثیر شعر در زندگی انسان اشاره کرد و بیان داشت: اگر تاریخ مشاعره رضوی را تحقیق کنیم به خود آن حضرت میرسد که پس از اینکه شاعری همه خصوصیات اهل بیت را بیان داشتند، آن حضرت در جواب این شعر ابیاتی را بیان کردند.
آیتالله صفاییبوشهری ادامه داد: تاریخ استان بوشهر با شعر آئینی عجین شده است و در شعر موزون و شعر نو، شعرائی داریم که در عرصه فصاحت و بلاغت حرفهای زیادی برای گفتن دارند و دارای سبک و اعجاز شعری هستند.
وی با بیان اینکه استان بوشهر گنج پنهان تولید آموزههای شعر است، اضافه کرد: بزرگان این عرصه باید این ظرفیتها را کشف کنند و زمینه را برای تبلور این هنر فراهم سازند.
امام جمعه بوشهر مشاعره رضوی را هدیه امام رضا(ع) به استان بوشهر دانست و خاطرنشان کرد: بوشهر استان ولایت مداری و دینمداری است و لیاقت برگزاری اینچنین جشنوارههایی را دارد.
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