آموزش مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی/ آغاز برداشت گوجه فرنگی در مرند

به گزارش خبرگزاری مهر ، فیروز طلوع حیات امروز پنجشنبه با اشاره به این موضوع که کار مبارزه با این آفت، با استفاده از تله های فرمونی در سطح مزارع این شهرستان در حال انجام است گفت : روش مبارزه فرمونی علاوه بر موثر بودن در نابودی کامل آفت، در سالم نگه داشتن محیط زیست نیز نقش مهمی را ایفا می کند.



وی با اشاره به انجام مبارزه با آفت پروانه مینوز گوجه فرنگی در سطح بیش از 450 هکتار از اراضی زیر کشت گوجه فرنگی در این شهرستان اضافه نمود: توسعه روش های مدرن مبارزه، علاوه برکاهش خسارات احتمالی بهره برداران بخش کشاورزی در سالم سازی محیط زیست و همچنین تولید محصول سالم و عاری از سموم نقش عمده ای را ایفا می نماید.

طلوع حیات در ادامه اظهار امیدواری کرد: در صورت نیاز بیشتر به تله های فرمونی و نوری در امر مبارزه، امکانات مورد نیاز بهره برداران توسط این مدیریت تامین خواهد شد.



تولید 153هزار و 540 تن انواع محصولات باغی در شهرستان مراغه



سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراغه گفت: 153هزار و 540 تن انواع محصولات باغی خشک و سردسیری سال زراعی جاری در این شهرستان تولید شده است.



محمد نریمانی در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این میزان تولید ، مقدار 114هزار و 385 تن محصول درختان میوه دانه دار، 16هزار و 501 تن میوه های هسته دار، 15هزار و 857 تن میوه دانه ریز، شش هزار و 795 تن میوه خشک و بقیه شامل سایر میوه های سردسیری می باشد.



وی با اشاره به مساحت زیر کشت 20 هزار و 653 هکتاری باغ های درختان میوه در شهرستان مراغه افزود: از این مساحت 15 هزار و 166 هکتار از باغات بارور آبی، 382 هکتار باغ بارور دیم، پنج هزار و 40 هکتار باغ نهال آبی و 65 هکتار باغ نهال دیم است.



توزیع 44هزار قطعه بچه ماهی ترویجی در شهرستان میانه



سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان میانه از توزیع 44هزار قطعه بچه ماهی ترویجی در این شهرستان خبرداد.



رضا مظلومی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در شهریور ماه سالجاری جهت ترویج فرهنگ تولید و مصرف ماهی و استفاده بهینه از آب استخرهای ذخیره کشاورزی تعداد 44 هزار قطعه بچه ماهی از انواع کپور ماهیان به صورت ترویجی توزیع گردید گفت : این میزان ماهی بین30 نفر از صاحبان استخر ذخیره آب کشاورزی بخصوص استخرهای پلیمری بزرگ این شهرستان توزیع شده است.



سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان میانه همچنین با اعلام این مطلب افزود : با توجه به افزایش مصرف آبزیان و تغذیه صحیح از آنها ، شاهد ارتقای سلامت و امنیت غذایی خانوار و بسترسازی مناسب برای تولید هر چه بیشتر آنها خواهیم بود.



آغاز برداشت گردو در شهرستان مرند



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند از آغاز برداشت گردو در این شهرستان خبر داد.



جلال رحیم زاده در حاشیه مراسم کیل گیری از برداشت گردو در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: شهرستان مرند با توجه به جایگاه ویژه آب و هوایی و قرار گرفتن در دامنه رشته کوه های میشو و استعداد بالقوه کشاورزی و باغبانی منطقه دارای 92 هزار 350 هکتار زیر کشت محصولات کشاورزی بوده و 11 هزار 350 هکتار از این اراضی را باغات تشکیل می دهد .



وی با بیان اینکه در شهرستان مرند در حال حاضر یک هزار و 65 هکتار باغ گردو وجود دارد افزود: از این مقدار ، 890 هکتار درختان گردوی بارده و و بقیه غیر بارده می باشند.

برداشت 13 هزار تن انگور از تاکستان های شهرستان عجب شیر



سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عجب شیر از برداشت نزدیک به 13 هزار تن انگور از تاکستان های این شهرستان خبر داد.



محسن مرتضوی درگفتگو با خبرنگاران با بیان این موضوع که برداشت انگور از تاکستانهای این شهرستان آغاز شده است گفت : پیش بینی می شود امسال 12هزار و 984 تن انگور از باغات عجبشیر برداشت شود.



وی با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی و فعالیت و پشتکار چشمگیر باغداران منطقه، تولید انگور 10 درصد نسبت به سال زراعی گذشته افزایش نشان می دهد افزود: عجب شیر دارای بیش از یک هزار و 102 هکتار اراضی زیر کشت انگور است که از این اراضی، 982 هکتار به روش سنتی و 120 هکتار به روش روسیمی کشت شده است.



سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عجب شیر با اشاره به مزایای باغات روسیمی انگور اظهار امیدواری کرد : باغداران این شهرستان از تسهیلات در نظر گرفته برای تبدیل باغات سنتی به روسیمی استفاده کنند.

