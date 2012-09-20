جولان موسیقی بی هویت بین جوانان/ ترویج موسیقی اصیل راهکار مقابله

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری چهارمین جشنواره ملی موسیقی مقاومت در کرمانشاه بهانه ای شد تا بار دیگر به موسیقی اصیل و اهمیت مقابله با موسیقی های بی هویت و ناسالم توجه شود.

اگر به بازار آشفته موسیقی در کرمانشاه توجهی کنیم متوجه اوضاع وخیم آن می شویم.

فضای موسیقی در کرمانشاه امروز بیش از گذشته روند ناسالمی را در پیش گرفته است، این وضعیت شامل استفاده از اشعار بی محتوا و گاها مبتذل و موسیقی های سر هم شده، ناسالم، و همچنین گسترش موسیقی های مبتذل غربی در بین نسل جدید است.

در گذشته موسیقی به خصوص در کرمانشاه در انحصار عده ای خاص بود که فرد برای وارد شدن به این عرصه باید مراحلی را طی می کرد و سختی هایی را به جان می خرید.

تنها کسانی به خوانندگی و نوازندگی روی می آوردند که علاوه بر علاقه، علم و استعداد در موسیقی را نیز داشته باشند.

اما متاسفانه مدتی است که با ورود تکنولوژی به عرصه موسیقی روند گزینشی وارد شدن به این وادی بسیار آسان تر شده است.

اما این سهل الورود بودن به موسیقی علل الخصوص موسیقی کرمانشاه لطماتی وارد کرده است که تبعات آن علاوه بر افت سطح موسیقی، تاثیرگذاری منفی بر روان مردم نیز است زیرا باعث وارد شدن تراک هایی به بازار می شود که بدون پشتوانه علمی و اخلاقی ساخته شده اند.

تراک های پوشالی، ترانه های آبکی و موسیقی های تکراری و تقلیدی و ... همه از آفت های امروز موسیقی است.

آشفته بازار ورود موسیقی غربی به جمع جوانان

در کمبود موسیقی خوبی که علاوه بر ویژگی اصیل و متعهد بودن دارای ویژگی نوگرایی باشد که بتواند نسل جوانان را به خود جلب کند متاسفانه شاهد ورود موسیقی های غربی به جمع های جوانان هستیم.

تبلیغات کشور های غربی و محفل های وابسته به آن ها برای گسترش موسیقی غربی در جهت تهاجم فرهنگی به ایران، باعث شده که نسل جوان ما امروزه بیش از گذشته با موسیقی غربی احساس رضایت کند.

تولید کنندگان موسیقی های غربی به منظور فروش بیشتر و جذب شنونده گسترده تر، برنامه ریزی های دقیق و گسترده ای با صرف هزینه های زیادی انجام می دهند تا که بتوانند به اهداف خود دست یابند اما متاسفانه این روند مخاطب شناسی در موسیقی متعهد ما کمتر دیده می شود و همین مسئله یکی از ضعف هایی است که باعث شده جوانان کمتر به موسیقی ایرانی روی بیاورند.

تهاجم فرهنگی در موسیقی/ غرب از راه موسیقی وارد می شود

دبیر چهارمین جشنواره موسیقی مقاومت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در طی سال های گذشته شاهد حملات فرهنگی به کشورمان بودیم که یکی از جوانب آن، حمله از طریق موسیقی بوده است.

محمد گلریز افزود: غرب از راه موسیقی سعی در تغییر فرهنگ ایرانیان دارد و می خواهد بدین وسیله به اهداف خود دست یابد.

وی تصریح کرد: متاسفانه شاهد گسترش موسیقی غربی هستیم که این زنگ خطری برای ماست که به این مسئله توجهی جدی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: مقابله با این مسئله نیازمند برنامه ریزی همه جانبه است.

تبلیغات عامل اصلی موفقیت در موسیقی

محمد گلریز در خصوص راه کار های موفقیت در مقابله با تهاجم فرهنگی از طریق موسیقی اظهار داشت: تبلیغات نقش اساسی در موفقیت موسیقی دارد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم موسیقی اصیل و سالم را ترویج کنیم باید به وسیله تبلیغات وسیع و هدفمند آن را به مردم معرفی کنیم.

وی افزود: زمانی که رسانه ها چیزی را معرفی کنند آن برای مردم دارای تعریف شده و مورد قبول آن ها قرار می گیرد زیرا رسانه در جامعه امروز نقش مهم و اصلی را ایفا می کند.

لزوم افزایش جشنواره های موسیقی

با توجه به تهاجم فرهنگی غرب که یکی از ابعاد آن تهاجم به وسیله ترویج موسیقی غربی است نیاز است که جشنواره های موسیقی مانند جشنواره های موسیقی مقاومت افزایش یابد تا به وسیله آن موسیقی سالم اصیل و فولکلور ایرانی بیش از گذشته ترویج شود.

محمد گلریز در ادامه به این مسئله اشاره کرد و افزود: باید با کمک مسئولان این چنین جشنواره هایی افزایش یابد زیرا این مسئله نیازمند توجه جدی است.

وی افزود: جشنواره های این چنینی هستند که موسیقی را به مردم معرفی می کنند.

وی تاکید کرد: هدف اصلی این جشنواره نیز همین مسئله است زیرا با توجه به نام آن، مقاومت از راه موسیقی نیز باید صورت بگیرد.

گزارش: علی حسینی