  1. بین الملل
۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

منابع اماراتی اعلام کردند:

تشکیل شاخه نظامی اخوان المسلمین برای سرنگونی رژیم آل نهیان

تشکیل شاخه نظامی اخوان المسلمین برای سرنگونی رژیم آل نهیان

یک روزنامه اماراتی اعلام کرد: برخی اعضای اخوان المسلمین امارات اخیرا اعتراف کرده اند در تلاش برای سرنگونی هیئت حاکمه و در دست گرفتن قدرت در این کشور بوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه امارات الیوم امروز در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: 60 نفر از اعضای اخوان المسلمین که اخیرا توسط نیروهای امنیتی امارات بازداشت شده اند، اعتراف کردند که این جنبش یک شاخه نظامی تشکیل داده است.

بنابر این گزارش، هدف اصلی از تشکیل شاخه نظامی اخوان المسلمین امارات سرنگونی هیئت حاکمه و تشکیل حکومت دینی در امارات بوده است.

این منابع آگاه با اشاره به ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین در امارات اعلام کردند: شاخه نظامی اخوان المسلمین در امارات در سال 1988  تاسیس شده و در نظر داشته طی این سالها از میان نظامیان بازنسشته اماراتی عضوگیری کند.

کد مطلب 1700637

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها