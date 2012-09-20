تشکیل شاخه نظامی اخوان المسلمین برای سرنگونی رژیم آل نهیان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه امارات الیوم امروز در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: 60 نفر از اعضای اخوان المسلمین که اخیرا توسط نیروهای امنیتی امارات بازداشت شده اند، اعتراف کردند که این جنبش یک شاخه نظامی تشکیل داده است.

بنابر این گزارش، هدف اصلی از تشکیل شاخه نظامی اخوان المسلمین امارات سرنگونی هیئت حاکمه و تشکیل حکومت دینی در امارات بوده است.

این منابع آگاه با اشاره به ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین در امارات اعلام کردند: شاخه نظامی اخوان المسلمین در امارات در سال 1988 تاسیس شده و در نظر داشته طی این سالها از میان نظامیان بازنسشته اماراتی عضوگیری کند.