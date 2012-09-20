به گزارش خبرگزاری مهر، صبح پنجشنبه همزمان با سومین و آخرین روز از این جشنواره تئاتر رضوی، اثر نمایشی"هفت دریا شبنمی" نوشته سعید تشکری و به کارگردانی رضا حسینی از خراسان رضوی، در تالار حافظ به روی صحنه رفت و به این ترتیب رقابت 9 گروه نمایشی در این جشنواره پایان یافت.

این داستان مربوط به ساخته شدن مسجد گوهرشاد در مشهد است که نویسنده با ساختار دراماتیک، قصه‌ای عامیانه را به روی صحنه آورده بود.

حدود 30 بازیگر توانمند ایفاگر نقش‌های این نمایش به روی صحنه بودند.

اثر "هفت دریا شبنمی" در دو نوبت 9 و 11 صبح برای علاقمندان و داوران جشنواره دو اجرای پیاپی داشت.

9 نمایش به مرحله نهایی این جشنواره راه یافت که در طول برگزاری جشنواره هرکدام با دو اجرا برای عموم علاقمندان به نمایش در آمد.

آیین اختتامیه نهمین جشنواره تئاتر رضوی، امشب با حضور مسئولان کشوری و استانی در محل تالار گلشن شهرستان بجنورد برگزار می‌شود.



