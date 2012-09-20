به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و سومین شب شعر حافظ با حضور جمعی از شاعران انقلاب اسلامی از جمله ناصرفیض، زهیرتوکلی، حمیدرضا شکارسری، عباسعلی براتیپور، کمال شفیعی، علی داوودی وجمعی دیگر از شاعران عصر روز چهارشنبه 29 شهریور در تالار حافظ حوزه هنری برگزار شد.
در این مراسم و پس از شعرخوانی جمعی از شاعران زهیر توکلی شاعر منتقد و روزنامه نگار در سخنانی به طرح این سوال که اگر نیما شاعر نبود و درباره جریان شعر معاصر نظریه پردای نمیکرد، آیا وضعیت شعر معاصر به شکل فعلی بود یا نه، اظهار کرد: امروز در سال 91 ما به عنوان شاعر دور هم جمع شدهایم اما مدتهاست که از شاعری مثل شهریار که کاراکتر تصویرکننده و پروتوتایپ شاعری است در میان ما خبری نیست. یعنی مدتهاست که از شاعر به عنوان کسی که شعوری دارد ومیتواند تصویری به مردم ارائه کند نشانی نداریم و تنها با تفاوتهایی سهراب سپهری را میتوانیم در این زمره بگنجانیم.
توکلی ادامه داد: شعرنو ساخت و صورتی دارد که بدون شک نیما آن را ایجاد کرده است اما جان کلام در شعر معاصر در سالهای اخیر غلبه اجتماعیات بر شعر فارسی بوده است و من به این مساله اعتراض دارم.
این منتقد افزود: بسیاری از آنچه این روزها شاعران ما در شعر خود میآورند را میشود با مقاله و پژوهش نیزعنوان کرد و سوال اصلی این است که شعر در این میان چه مطاعی دارد که فقط خودش میتواند آن را ارائه کند.
توکلی افزود: برای اینکه بخواهیم بگوییم شاعر کیست هر کسی تعریف خاص خودش را دارد اما مسالهای که این روزها با آن مواجهیم این است که غزلسرایان خوبی داریم که وقتی به تدریج اشعار شاعران دهه 40 به بعد مثل براهنی، رویایی، احمدی و جلوتر از آنها شمس لنگرودی را میخوانند آرام آرام دیگر نمیتوانند با نمونههای عاطفی شعر ارتباط بگیرند، حتی اگر شعرشان ظاهری درونگرایانه داشته باشد.
وی تاکید کرد: شعر آزاد ما در این سالها عمدتا حدیث نفس سروده است و عموما هم بنیان اجتماعی دارد و آن فردیت غنی که بتواند افقی را در آن به وسیله شعر بشکفد در آن دیده نمیشود.
وی تصریح کرد: این موضوع تا اندازهای جلو رفته که حتی برخی تلاش دارند که عنوان کنند شعر انقلاب هم موضوعی جدیدالتاسیس است در حالی که این سخنان کاملا اشتباه است.
در ادامه این مراسم و پس از شعرخوانی جمعی از شاعران، موسی بیدج نیز در سخنانی به بررسی وضعیت شعر معاصر عرب پس از آغاز بیداری اسلامی پرداخت.
تاثیر شاعران عرب بر بیداری اسلامی بطئی بوده است
وی در سخنان خود ضمن تبریک به شاعران عرب زبان که توانستند شعر را به سمت دگرگونی کشورشان هدایت دهند گفت: شعر امروز عرب را میتوانیم در چهار بخش خلاصه کنیم. گرایش نخست شعر قومی و ملی است که به طور معمول در شعر شاعران عرب وجود دارد. گرایش دوم نیز گرایش مذهبی و دینی است که این موضوع به ویژه در سه دهه اخیر بسیار برجسته شده است.
بیدج ادامه داد: گرایش تاریخی و اسطورهای نیز بخشی دیگر نوع نگاه شاعران عرب در این روزها را تشکیل میدهد که برای ساخت آن حتی از اسطورههای تاریخی و یا شخصیتهای افسانهای نیز بهرهبردای شده است و در کنار آن گرایش چهارمی نیز وجود دارد که گرایش جهانی و انسانی است که درآن شاعر تنها به مسائل خود نگاه نمیکند موضوعاتی فراتر از آن برایش اهمیت مییابد.
وی تصریح کرد: تاثیر شاعران عرب بر انقلابهای اسلامی در این دوران مثبت و مناسب اما بطئی بوده است.
یادآوری میشود سلسله برنامه شبهای شعر حافظ به مناسبت روز شعر و ادب پارسی به مدت سه شب از سوی دفتر شعر حوزه هنری برگزار شد.
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