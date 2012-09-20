ایستادگی مردم در مقابل تحریم ها باعث پیشرفت کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد اسماعیل سعیدی شامگاه دیروز چهارشنبه در آئین تجلیل از کارآفرینان آذربایجان شرقی ابراز داشت:باید همه امکانات کشور برای مقاابله با تحریم ها بسیج شوند و به جهان ثابت کنیم که تحریم های غرب علیه ایران کارساز نیست.

وی در همین راستا ابراز داشت:برای تحقق هدف اقتصادی کشور که همان دست یابی به اقتصادی مقاومتی است باید مردم و دولت به یکدیگر کمک کنند تا در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، به این هدف جامه عمل بپوشانیم.

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چون اختلاف بین سه قوا سم است سه قوا باید نهایت تلاش خود را بکنند تا وحدت بیش تری بین آن ها حاکم باشد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت:دشمنان آرمان ها و اهداف پاک نظام را نشانه رفته اند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس نهم ابراز کرد: تحریم ها و فشارها از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته است ولی آنچه ملت ایران را سربلند از هر آزمایشی بیرون آورده اراده و ایمان به هدف و آرمان مقدس جمهوری اسلامی است.



وی در پایان سخنان خود ابراز داشت: گرانی، بیکاری و مشکلات دیگری که در عرصه های اقتصادی گریبانگیر کشور شده با نجابت و تحمل مردم سپری شده است