اتحادیه اروپا طرح مرسی را پیگیری می کند/ طرحی علیه حزب الله لبنان نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، "آنجلینا ایکهورست" نماینده اتحادیه اروپا در لبنان در گفتگو با روزنامه النهار اعلام کرد: اتحادیه اروپا بر موفقیت ماموریت اخضر الابراهیمی در سوریه تاکید دارد.

وی با اشاره به تماسهای دائمی نمایندگی اتحادیه اروپا در دمشق با اعضای تیم فرستاده سازمان ملل به سوریه اعلام کرد: اتحادیه اروپا از نزدیک پیگیر طرح پیشنهادی از سوی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر درباره سوریه است.

ایکهورست همچنین با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا تصمیمی برای تحریم حزب الله لبنان ندارد، افزود: کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی برهه کنونی درباره اینکه حزب الله وارد فهرست گروهکهای تروریستی نشود، اجماع دارند.