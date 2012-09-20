کار علمی و مطالعه سیره پیامبر اسلام(ص) در دستور کار مدارس خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صلاحی چهارشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: 250 هزار برنامه ویژه دهه کرامت در داخل و خارج از کشور برگزار می شود.

وی افزود: در دهمین جشنواره رضوی،10استان هفته فرهنگ رضوی را برگزار کردند.

وی بیان داشت: بیش از 50 هزار قطعه ادبی و20 هزار شعر به جشنواره رسیده که هیچ جشنواره ای این حجم آثار را نداشته است.

صلاحی تصریح کرد: در 48 کشور جهان و بیش از 180 نقطه دنیا برنامه های متعدد میلاد امام رضا(ع)انجام می شود.

وی گفت: تنها در آمریکا سه شهر واشنگتن، نیویورک و لس انجلس جشن میلاد را برگزار می کنند.

وی از برنامه های سخنرانان و اهدا بسته های فرهنگی در این مراسم یاد کرد و افزود: 17 هزار برنامه در مساجد، امام زادگان و حرم در خراسان رضوی انجام می شود.

وی افزود: جمعه با رژه ارتش در شهرهای مشهد، تربت حیریه، تربت جام،سرخس و قوچان به استقبال هفته دفاع مقدس خواهیم رفت.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بزرگترین رویدادعلمی کشور در اول مهر ماه با بازگشایی مدارس رقم می خورد و در خراسان رضوی یک ششم جمعیت این استان روانه مدارس و بقیه به نحوی درگیر این اتفاق خواهند بود.

رئیس شورای آموزش و پرورش در خصوص توسعه مدارس یادآور شد: نباید اسراف کرد و در جایی مدرسه ساخت که دانش آموز نباشد، از سوی دیگر نباید کمبود فضا نیز داشته باشیم.

وی اذعان داشت: نماز خانه های مدارس بایستی در بهترین نقطه، تاسیس و معماری مدارس می باید زیبا و اساس کار محکم و برای سالیان متمادی قابل بهره برداری باشد.

صلاحی از پخش سریال 27 قسمتی"خراسان سرزمین آفتاب" از شب ولادت حضرت رضا(ع) در شبکه یک خبر داد که با هزینه استانداری ساخته و به معرفی شهرستانهای خراسان رضوی، پرداخته است.