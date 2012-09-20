وصول مالیات در قم نسبت به سال گذشته 32 درصد افزایش یافته است

سعید حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی پنج ماهه نخست سال حدود 58 میلیارد و 200 میلیون تومان مالیات وصول شده است که نسبت به مشابه آن در سال گذشته 32 درصد افزایش یافته است.
وی گفت: سهم مالیات اشخاص حقوقی و شرکتها حدود 29 درصد و سهم مشاغل حدود 20 درصد، مالیات حقوق 24 درصد، ارزش افزوده 17 درصد و سایر منابع نیز 10 درصد بوده است.
مدیر کل امور مالیاتی قم بیان کرد: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موجب عدم امکان استفاده از معافیت های قانونی برای کلیه صاحبان درآمد و منابع مختلف می شود.
دریافت کلیه اظهارنامههای مالیاتی به صورت الکترونیکی
وی گفت: در سال 90 و 91 کلیه اظهارنامههای مالیاتی از طریق دفاتر پیشخوان به صورت الکترونیکی دریافت می شود.
حسنی با تاکید بر اینکه کلیه فعالان اقتصادی مکلف به اخذ شماره اقتصادی هستند، افزود: برای دریافت شماره اقتصادی میتوان به سایت www.gov.tax.ir مراجعه کرد.
وی بیان کرد: در صورت عدم دریافت شماره اقتصادی صاحبان مشاغل که نسبت به انجام توافق و خوداظهاری مالیاتی اقدام کرده اند از تسهیلات توافق و خوداظهاری محروم خواهند شد.
مدیر کل امور مالیاتی قم با تأکید بر اینکه لازم است صاحبان مشاغل در اسرع وقت به سایت مذکور مراجعه کنند افزود: برای ارزش افزوده تا پایان شهریورماه و برای مشاغل و اشخاص حقوقی و سایر منابع تا پایان آبان ماه سالجاری فرصت دارند نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور مالیاتی استان قم از افزایش 32 درصدی وصول مالیات در این استان نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته طی پنج ماهه اخیر خبر داد.
سعید حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی پنج ماهه نخست سال حدود 58 میلیارد و 200 میلیون تومان مالیات وصول شده است که نسبت به مشابه آن در سال گذشته 32 درصد افزایش یافته است.
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