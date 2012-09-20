وصول مالیات در قم نسبت به سال گذشته 32 درصد افزایش یافته است

سعید حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی پنج ماهه نخست سال حدود 58 میلیارد و 200 میلیون تومان مالیات وصول شده است که نسبت به مشابه آن در سال گذشته 32 درصد افزایش یافته است.



وی گفت: سهم مالیات اشخاص حقوقی و شرکت‌ها حدود 29 درصد و سهم مشاغل حدود 20 درصد، مالیات حقوق 24 درصد، ارزش افزوده 17 درصد و سایر منابع نیز 10 درصد بوده است.



مدیر کل امور مالیاتی قم بیان کرد: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موجب عدم امکان استفاده از معافیت های قانونی برای کلیه صاحبان درآمد و منابع مختلف می شود.



دریافت کلیه اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی



وی گفت: در سال 90 و 91 کلیه اظهارنامه‌های مالیاتی از طریق دفاتر پیشخوان به صورت الکترونیکی دریافت می شود.



حسنی با تاکید بر اینکه کلیه فعالان اقتصادی مکلف به اخذ شماره اقتصادی هستند، افزود: برای دریافت شماره اقتصادی می‌توان به سایت www.gov.tax.ir مراجعه کرد.



وی بیان کرد: در صورت عدم دریافت شماره اقتصادی صاحبان مشاغل که نسبت به انجام توافق و خوداظهاری مالیاتی اقدام کرده اند از تسهیلات توافق و خوداظهاری محروم خواهند شد.



مدیر کل امور مالیاتی قم با تأکید بر اینکه لازم است صاحبان مشاغل در اسرع وقت به سایت مذکور مراجعه کنند افزود: برای ارزش افزوده تا پایان شهریورماه و برای مشاغل و اشخاص حقوقی و سایر منابع تا پایان آبان ماه سالجاری فرصت دارند نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام کنند.

