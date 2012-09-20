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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

میرکریمی در گفتگو با مهر:

هیچ درختی برای ساخت پارک موزه دقاع مقدس در گرگان قطع نشده است

هیچ درختی برای ساخت پارک موزه دقاع مقدس در گرگان قطع نشده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس گلستان گفت: هیچ درختی برای ساخت پارک موزه دفاع مقدس در گرگان قطع نشده است.

سرهنگ ابوالحسن میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب برخی شایعات مبنی بر تخریب هفت هکتار جنگل منطقه ناهارخوران گرگان گفت: برای ساخت پارک موزه هفت هزار و 600 متر مربع زمین با مجوز اهدا شد که سطح ساخت پارک موزه حدود 1200 متر مربع است.

وی اظهار داشت: 50 درصد کار مجوز ساختمان پارک موزه انجام شد و روال قانونی در این زمینه ادامه دارد.

وی با تاکید بر لزوم حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت: باید این فرهنگ با شیوه های هنرمندانه به نسل های مختلف منتقل شود.

سرهنگ میرکریمی گفت: یک درس به نام واحد علوم دفاع مقدس در دانشگاه ها تدریس می شود که در ترویج این فرهنگ نقش موثری دارد.

وی اظهار داشت: باید با استفاده از دستاوردها و با روشنگری و قلم خبرنگاران، دوران دفاع مقدس را تببین کنیم و یادآور شویم.
 
کد مطلب 1700649

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