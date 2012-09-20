شکست سیاست چند فرهنگ گرایی در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، آمار منتشر شده نشان می‌دهد که هم اکنون از هر پنج شهروند آلمانی یک نفر دارای پیشینه مهاجرتی است. این آمار همچنین بیانگر آن است که جمعیت جامعه اقلیت در آلمان در سال گذشته میلادی رشدی معادل 13 درصد داشته است، در حالی که میزان جمعیت آلمان با کاهش روبرو بوده است.

اطلاعات منتشر شده اداره آمار فدرال آلمان نشان می‌دهد که تعداد افرادی که دارای پیشینه مهاجرت هستند در سال 2011 در مقایسه با سال 2010، 216 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. در سالهای گذشته موضوع چند فرهنگ گرایی و سیاست مهاجر پذیری یکی از مسائل مناقشه برانگیز در آلمان بوده است. بسیاری از این مهاجران از دهه 1960 و به عنوان مهاجران کار از ترکیه وارد این کشور شدند.



هم اکنون 16 میلیون شهروند آلمانی دارای پیشینه مهاجرتی هستند که 19.5 درصد جمعیت تمام این کشور را تشکیل می‌دهند. هر چند در برخی حوزه‌ها همانند تیم ملی فوتبال آلمان نوعی ادغام گروه‌های اقلیت در جامعه آلمان شکل گرفته است، اما در سا‌لهای اخیر بسیاری از مقامات آلمانی با سیاست چند فرهنگ گرایی به شدت مخالفت کرده‌اند و آن را سیاستی ناکارآمد می‌دانند. به عنوان مثال، هاینز بوژکوسکی (Heinz Buschkowsky) شهردار ناحیه نوکلن( Neukölln) برلین در کتابی به این موضوع اشاره کرده است که سیاست چندفرهنگ گرایی در آلمان با شکست کامل روبرو شده است.

گوک یورداکول (Gökçe Yurdakul) از کارشناسان مسائل اجتماعی در آلمان می‌گوید:" بسیاری از سیاستمداران و سیاستگذاران در آلمان سیاست مهاجرپذیری را به عنوان ابزاری برای ایجاد یک جامعه همگن و یکدست به کار می گیرند، موضوعی که چندان نتیجه مثبتی در پی نداشته است.از سوی دیگر، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز خود به این موضوع اشاره کرده است که سیاست چندفرهنگ گرایی و ادغام مهاجران در این کشور با شکست روبرو شده است."

اما برخی کارشناسان نیز بر این باورند که هم اکنون موضوع ادغام در سطح محلی در حال شکل گیری است، اما این امر به هیچ عنوان در سطح ملی تحقق پیدا نکرده است. هر چند دولت آلمان سیاستهایی را برای ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی مهاجران به بازار کار، سیاست، آموزش و بهداشت به مورد اجرا گذاشته‌اند، اما اجرای اشتباه این سیاستها شرایط نامناسبی را برای مهاجران فراهم آورده است.