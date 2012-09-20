فقط در یک عملیات 57 هزار مجروح تحویل تیم پزشکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم صفوی در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به فداکاریهای جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس افزود: جامعه پزشکی اعم از پزشکان و پرستاران در بیمارستان های صحرایی جبهه ها و بیمارستان های شهرها پذیرای فوج مجروحان جنگ تحمیلی بودند و گاهی می شد که به مدت 72 ساعت یک پزشک در اتاق عمل درگیر عمل جراحی بر روی یک مجروح جنگی بود.

وی افزود: به نظر من که یکی از بازماندگان قافله شهیدان دفاع مقدس هستم جنگ 8 ساله ایران و عراق در عصر حاضر تنها جنگی بود که تمام مردم ایران به نوعی درگیر آن بودند و تاریخ را که نگاه کنید می بینید تمام جنگ های گذشته در ایران جنگ های سلاطین و پادشاهان بوده است.

سردار صفوی گفت: جنگ ما فقط جنگ برای حفظ سرزمین نبود بلکه هویت اصلی این جنگ فرهنگی، ارزشی و اعتقادی بود. چرا که فرمانده این جنگ امام خمینی(ره) و یک فرد عارف و نایب امام زمان (عج) بود و همه ما هم به عشق ائمه و امام حسین(ع) در جنگ شرکت می کردیم، برای همین این جنگ دفاع مقدس نام گرفت.

وی ادامه داد: سومین نکته درمورد دفاع مقدس نظرافکندن به سرنوشت بعثیان و در راس آنها صدام و سرنوشت نظام جمهوری اسلامی است. همه بعثیان خوار شدند، اتحاد جماهیر شوروی فروریخت، کشورهای حاشیه خلیج فارس به حاشیه رانده شدند ولی ایران اسلامی سرافراز شد و سرافرازانه به پیش می رود.

سردار صفوی اظهار داشت: دشمن و حامیانش در این جنگ به هیچ هدف حداقلی و حداکثری خود نرسیدند. آن ها حداقل می خواستند قرارداد 1975 الجزایر لغو شود که صدام در نامه سال 1369 خود به آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشت تمام بندهای این قرارداد را می پذیرد و قبول دارد. در بعد حداکثری هم به دنبال سقوط نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران بودند که به یک وجب از خاک آن هم دست نیافتند.

مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: نفوذ فرهنگی و سیاسی انقلاب اسلامی امروزه از خلیج فارس تا دریای مدیترانه را دربرگرفته است و امروزه ایران در کشورهای افغانستان، سوریه، لبنان و عراق و سایر کشورهای منطقه نفوذ معنوی خاصی دارد.

وی ادامه داد: کلید واژه های موفقیت در دفاع مقدس توکل برخدا، مدیریت و برنامه ریزی بحران، آینده نگری، شجاعت و قابلیت انعطاف پذیری بود. ما همزمان با جنگ در حال توسعه سازمانی بودیم و کادر پرسنلی و فرماندهی تربیت می کردیم.

سردار صفوی افزود: به اعتقاد و ایمان بنده که نیمی از عمر خود را در دوران قبل از انقلاب و نیم دیگر را در 33 سال دوران انقلاب سپری کرده ام، مقاومت در برابر سختیها پیروزی را نصیب ما کرد و هم اکنون هم مقاومت در برابر جنگ تحریمها تنها راه نجات است و معتقدم پیروزی در این جنگ هم با ماست.