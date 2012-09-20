گلبانگ مهر و اذان به صورت نمادین در مدارس مشهد نواخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی فخریان در جلسه شورای آموزش و پرورش، چهارشنبه شب با اشاره به برگزاری جشن عاطفه ها پنجم مهرماه با همکاری کمیته امداد بر لزوم مشارکت حداکثری مردم و خیرین در این جشن تاکید کرد.

وی با اشاره به دستاوردهای جلسه شواری آموزش و پرورش استان اظهار کرد: این شورا در سال گذشته، 140 مصوبه داشته است.

وی افزود: از این مصوبات،124 مصوبه اجرا و 16 مصوبه با توجه به اعتبارات مالی و تعهدات دیگر دستگاههای اجرایی، اجرا نشده است.

وی با بیان این که بیش از 88 درصد مصوبات این شورا تا کنون اجرایی شده است، اظهار داشت: مصوبات آموزشی، 10 مورد، پرورشی24 مورد، اداری و مالی 14 مورد، عمرانی 13 مورد رفاهی - خدماتی 10 مورد، پژوهشی پنج مورد و سایر موارد 64 مورد است.

فخریان افزود: با توجه به برگزاری 12 جلسه در سال گذشته، پنج جلسه نیز در سال 91 به انجام رسیده که یکی از آنها با حضور آیت الله مکارم شیرازی بوده است.

وی اذعان داشت: طرح خانواده پایدار،سرویس ایاب ذهاب، هوشمند سازی مدارس، استقرار نظام 6.3.3 و ساخت نماز خانه های مدارس از مهمترین مصوبات این شورا بوده است.

وی گفت: خراسان رضوی 25 شورا در شهرستانها و 15 شورا در مناطق دارد که هر ماه با عالی ترین مقام های آن مناطق تشکیل جلسه و در خصوص مسائل و مشکلات مدارس تصمیم سازی می کنند.