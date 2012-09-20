25هزار نفر درکهگیلویه و بویراحمد به اردوی راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یونس امیری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود:‌ این استان از نظر اعزام و فراهم کردن امکانات و شرایط برای زائرین، رتبه نخست کشور را کسب کرد.

وی بیان کرد: این در حالی است که کهگیلویه و بویراحمد در سال 89، رتبه 28 کشور را در اختیار داشت.

امیری اظهار داشت: امسال نیز سهمیه این استان 25 هزار نفر است که از این تعداد 12هزار و 500 نفر دانش آموز و بقیه دانشجویان و عموم مردم هستند.

وی با بیان اینکه این اردوها از 12 مهرماه آغاز می شود و تا پایان اسفند ماه امسال ادامه دارد، یادآور شد: با تدابیر اندیشیده شده و برنامه‌ریزی‌های به‌عمل آمده امسال شاهد رشد کمی و کیفی اردوهای راهیان نور خواهیم بود.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمدهمچنین با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: این هفته یادآور ایثار، فداکاری و جانبازی رزمندگانی است که برای سربلندی ایران اسلامی جان در طبق اخلاص نهادند.

امیری تصریح کرد: دشمن در طول 33 سه سال گذشته با انواع ترفندها سعی در شکست این نظام الهی داشت اما ناکام ماند.

وی بیان داشت: رهبری عالمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری کشور را در مقابل همه حوادث و تهدیدها بیمه کرده و اکنون شاهد صدور انقلاب اسلامی در قالب بیداری اسلامی در جهان هستیم.

امیری همچنین رژه نیروهای مسلح استان در 31 شهریور، رزمایش عملیات "بازی دراز"، استقرار عشایر استان، برپایی غرفه های تسلیحات نظامی، غبارروبی گلزار شهدای سراسر استان و رونمایی از میدان دفاع مقدس در شهر یاسوج را از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس در استان عنوان کرد.