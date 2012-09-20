به گزارش خبرنگار مهر ، فرهاد رهبر امروز پنجشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی هدف از ایجاد این مرکز را مطالعات بیشتر در خصوص وضعیت لرزهای شمال غرب کشور عنوان کرد و گفت: این مرکز پژوهشی لرزه نگاری با همکاری دانشگاه تبریز در این کلانشهر ایجاد میشود.
رهبر با اشاره به لزوم بررسی و تحلیل وضعیت لرزهنگاری شمالغرب کشور و پوشش کامل چشمههای لرزه زا در این منطقه اظهار کرد: در این راستا امکانسنجی برای ارتقای شبکه لرزهنگاری تبریز به منطقه لرزهنگاری شمالغرب کشور و همچنین افزایش ایستگاههای لرزهنگاری در این منطقه مورد توجه قرار دارد.
استاندار آذربایجان شرقی هم در این دیدار گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای امدادرسانی به زلزلهزدگان ارسباران و روند بازسازی مناطق زلزلهزده ارایه کرد.
رییس دانشگاه تهران در پایان با اهدای تندیس یادبود این دانشگاه به استاندار آذربایجان شرقی از تلاشهای وی و سایر مسئولان استان در رسیدگی به زلزلهزدگان این استان قدردانی کرد.
تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه تهران از ایجاد مرکز پژوهشی لرزهنگاری در شبکه لرزه نگاری تبریز خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ، فرهاد رهبر امروز پنجشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی هدف از ایجاد این مرکز را مطالعات بیشتر در خصوص وضعیت لرزهای شمال غرب کشور عنوان کرد و گفت: این مرکز پژوهشی لرزه نگاری با همکاری دانشگاه تبریز در این کلانشهر ایجاد میشود.
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