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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

رهبر خبر داد:

ایجاد مرکز پژوهشی لرزه‌نگاری در تبریز

ایجاد مرکز پژوهشی لرزه‌نگاری در تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه تهران از ایجاد مرکز پژوهشی لرزه‌نگاری در شبکه لرزه نگاری تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، فرهاد رهبر امروز پنجشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی هدف از ایجاد این مرکز را مطالعات بیشتر در خصوص وضعیت لرزه‌ای شمال غرب کشور عنوان کرد و گفت: این مرکز پژوهشی لرزه نگاری با همکاری دانشگاه تبریز در این کلانشهر ایجاد می‌شود.

رهبر با اشاره به لزوم بررسی و تحلیل وضعیت لرزه‌نگاری شمالغرب کشور و پوشش کامل چشمه‌های لرزه ‌زا در این منطقه اظهار کرد: در این راستا امکان‌سنجی برای ارتقای شبکه لرزه‌نگاری تبریز به منطقه لرزه‌نگاری شمالغرب کشور و همچنین افزایش ایستگاه‌های لرزه‌نگاری در این منطقه مورد توجه قرار دارد.

استاندار آذربایجان شرقی هم در این دیدار گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان ارسباران و روند بازسازی مناطق زلزله‌زده ارایه کرد.

رییس دانشگاه تهران در پایان با اهدای تندیس یادبود این دانشگاه به استاندار آذربایجان شرقی از تلاش‌های وی و سایر مسئولان استان در رسیدگی به زلزله‌زدگان این استان قدردانی کرد.
 

کد مطلب 1700660

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