ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر مدیرعامل باشگاه مس کرمان و دیدار تیم های فوتبال مس کرمان و ذوب آهن ضمن بیان مطلب فوق گفت: ذوب آهن شرایط مشابهی مانند تیم ما دارد. این تیم از بازیکنان و سرمربی خوبی برخوردار است که در حال حاضر جایگاه آن در جدول رده بندی لیگ واقعی نیست و مطمئن باشید این تیم به رتبه های بالایی جدول سقوط خواهد کرد. در حال حاضر افتخارات تیم ذوب آهن چه در عرصه رقابت های لیگ برتر و چه در عرصه و چه در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از بسیاری از تیم های حاضر بیشتر است.

وی در همین خصوص افزود: با توجه به شرایطی که دو تیم دارند سه امتیاز بازی برای هر دو تیم بویژه ما که در زمین خود بازی می کنیم اهمیت زیادی دارد. ما به تساوی در این دیدار خانگی قانع نیستیم و فقط برای کسب سه امتیاز بازی برنامه ریزی کرده ایم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان خاطرنشان کرد متاسفانه بازیکنان ما بویژه مهاجمان فرصت های گلزنی زیادی را در جریان بازی از دست می دهند که این موضوع باعث شده ما برنامه های ویژه ای را برای برطرف کردن این مشکل در نظر بگیریم البته باید تاکید کنم که مشکل گلزنی مهاجمان را اکثر تیم های حاضر در رقابت های لیگ برتر دارند و حتی این مشکل گریبان تیم ملی را نیز گرفته است.

قاسمپور در خصوص تغییر باشگاه مس تاکید کرد: تغییر مدیرعامل باشگاه تصمیمی از سوی مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس ایران بوده و یک تصمیم مدیریتی است که من در خصوص آن نمی توانم اظهارنظر کنم. امیدوارم شهبازی مدیرعامل جدید باشگاه با توجه به سوابق ورزشی که در باشگاه سایپا دارد مشکلات موجود را خیلی سریع شناسایی کرده و حل کنند تا تیم به ثبات و آرامش برسد البته توقع ما از ایشان این است حاشیه های زیادی را که پیرامون تیم مس وجود دارد و باعث شده به تیم ضربه بزند هر چه سریعتر برطرف کند البته شهبازی برای این کار نیاز به زمان دارد و امیدوارم که حمایت های کافی نیز در برخورد با حاشیه های پیرامون تیم حمایت های لازم از شهبازی صورت بگیرد.

دیدار تیم های فوتبال مس کرمان و ذوب آهن اصفهان در هفته نهم دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت 18 روز جمعه در ورزشگاه امام علی(ع) کرمان برگزار خواهد شد.