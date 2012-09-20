سایپای البرز به مصاف پیکان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ برتر فوتبال روز جمعه با انجام هشت مسابقه آغاز می‌شود و در یکی از حساس‌ترین دیدار سایپای البرز به مصاف پیکان قزوین می رود.

جدال دو تیم صنعتی لیگ در نوع خود جالب توجه است. نتیجه دربی خودروسازان قطعا برای مدیران دو باشگاه و مدیران شرکت سایپا و ایران خودرو اهمیتی فراتر از سه امتیاز لیگ برتر دارد. نارنجی‌پوشان یک امتیاز بیشتر دارند و با 14 امتیاز در رده ششم و دو پله بالاتر از پیکان هستند

شاگردان تقوی و ویسی که در این فصل نتایج خوبی با تیم های خود به دست آورده اند می توانند با کسب سه امتیاز این دیدار چند پله ای در جدول رده بنده صعود داشته باشند.

دیدار سایپای البرز و پیکان تهران از ساعت 17:25 دقیقه در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف هم می روند.