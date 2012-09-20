مشکل کشتار دام های مولد در آذربایجان شرقی بررسی می شود

دکتر مسعود محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با افزایش قیمت نهاده های دامی مانندعلوفه در استان دامداران درصدد فروش دام های مولد خود هستند و این ضربه جبران ناپذیری به صنعت دامداری استان می زند.

وی اعلام کرد: با تشکیل یک گروه تخصصی باید برای بررسی و کنترل قیمت نهاده های دامی و انتقال اطلاعات تخصصی به دامداران اقدام کرد حل این مشکل در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفته است.

محمدیان اضافه کرد: افزایش بی رویه و ناگهانی، دامداران را برای تامین نهاده های دامی با مشکل مواجه کرده است و نهایتا دامهای شیرده خود را در اختیار کشتارگاه ها قرار می دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار داشت: خروج دام های مولد و شیرده از چرخه تولید فرآورده های دامی موجب افزایش قیمت لبنیات در استان می شود و در نهایت مصرف کنندگان متضررین اصلی خواهند بود.

وی اظهار امیدواری کرد: کنترل قیمت نهاده های دامی و همکاری صاحبان صنایع دامی مانع فروش کشتاردام های مولد شود.