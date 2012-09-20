محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به میزبانی این هیئت در مهرماه سال جاری، تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان ایثار قم در مرحله نخست از فصل جدید پیکارهای لیگ دسته برتر باشگاههای کشور از حریفان خود پذیرایی می کند.
آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با ویلچر از مهر ماه
وی افزود: پس از قرعهکشی مسابقات فصل جدید لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور با شرکت تیمهای حاضر در گروههای دو گانه، برای تعیین تکلیف چهار تیم راه یافته به مرحله نیمهنهایی، تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم رقابتهای مرحله نخست از دوره جدید این رقابتها را میزبانی خواهد کرد.
رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان قم افزود: امسال نیز رقابتهای مرحله گروهی با شرکت هشت تیم در دو گروه برگزار میشود تا از بین تیمهای حاضر در گروههای دوگانه با انجام بازیها به شکل دورهای، در نهایت دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.
وی ابراز داشت: این در حالیست که تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در گروه دوم از مرحله مقدماتی مسابقات این فصل لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر حضور دارد و برای صعود باید با سه تیم دیگر حاضر در این گروه در چهار مرحله مسابقه بدهد.
همگروهی بسکتبالیست های ایثار قم با مدعیان قهرمانی
پیروزمنش افزود: تیمهای حاضر در گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین باشگاههای کشور همگی رقبای قدری هستند و در تلاش برای راهیابی به جمع مدعیان قهرمانی باید پیکارهای مرحله نخست را در قم برگزار کنند.
وی یادآور شد: این چهار تیم برای اینکه بتوانند خود را به جمع چهار تیم حاضر مرحله پایانی مسابقات لیگ دسته برتر این فصل بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور برسانند بعد از مرحله اول در قم، دیگر مراحل به میزبانی شهرهای اصفهان، اهواز و آمل برابر هم صفآرایی خواهند کرد.
رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان قم اضافه کرد: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته از سوی هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان قم، چهار تیم حاضر در این گروه بیست و پنجم مهر ماه وارد شهر مقدس قم میشوند و بازیهای خود را به مدت دو روز در سالن شهید محمود رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار میکنند.
وی عنوان داشت: مسابقات این مرحله در حالی برگزار میشود که برای قرار گرفتن در ردههای اول و دوم جدول ردهبندی گروه دوم، هر یک از تیمهای حاضر در گروههای دوم گانه در مجموع چهار مرحله هشت بازی انجام میدهند تا جمع امتیازات آنها مشخص کننده تیمهای برتر باشد.
پیروزمنش در گفتگو با مهر:
مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر در قم برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان قم از برگزاری رقابت های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور در قم خبر داد.
محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به میزبانی این هیئت در مهرماه سال جاری، تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان ایثار قم در مرحله نخست از فصل جدید پیکارهای لیگ دسته برتر باشگاههای کشور از حریفان خود پذیرایی می کند.
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