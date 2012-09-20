سازمان ملل قانون جهانی مقابله با توهین کنندگان به ادیان را تصویب کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جاکارتاگلوب، "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" در نشست ملی سازمان نهضت العلمای اندونزی افزود: سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی می توانند یک پروتکل بین المللی برای جلوگیری از تکرار اتفاق های مشابه توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) را به تصویب برسانند.

وی تاکید کرد: اهانت به مذاهب باعث رنجش خاطر دینداران ، ایجاد خشونت و تهدید صلح و آرامش می شود و باید محکوم شود.

اندونزی در نخستین روزها پس از انتشار فیلم توهین آمیز "معصومیت مسلمانان" و برگزاری تجمع های اعتراض آمیز در این کشور پخش اینترنتی این فیلم را محدود کرد.

در پی انتشار بخش هایی از فیلم ضداسلامی که در آن به شخصیت والای پیامبر عظیم الشان اسلام (ص)توهین شده است، گروههای مخلتف اسلامی در سراسر جهان و کشورهای مختلف جنوب شرق آسیا ضمن ابراز خشم خود نسبت به سازندگان و حامیان این فیلم موهن، خواستار مجازات آنها شدند.