دبستان پنج کلاسه خیرساز روستای "وزگ"به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این دبستان با مشارکت "جهانگیر بخشیان" از خیرین مدرسه ساز کشور ساخته شده است.

مدیر کل آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد در این آیین گفت: خیرین باخداوند معامله می کنند ومعامله با خداوند برکتی جاودان و متعالی دارد.

پرویزطاهری افزود: میدان مسابقه برای انجام امور خیر باز است وآنان که برنده این میدان هستند به ذات حق تعالی اتصال خواهند یافت.

خیر مدرسه ساز کاشانی هم در این مراسم گفت: با سفر به روستا و مشاهده مشکلات مدرسه در سال گذشته، تصمیم به مشارکت در ساخت این مدرسه گرفتم.

جهانگیر بخشایی اظهار داشت: نام این دبستان به نام مقدس فاطمه زهرا(س) نامگذاری شده که امیدوارم دانش آموزان آن، این اسوه تاریخ را الگوی خود قرار دهند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان هم گفت: مدرسه ابتدایی روستای وزگ درزمینی به مساحت 380 متر مربع وبامحوطه سازی هزار و 400 متر مربع احداث شده است.

شاهرضا دیویده افزود: بالغ بر یک میلیارد و850 میلیون ریال برای ساخت این مدرسه هزینه شده است.

وی بیان کرد: از این میزان یک میلیارد ریال، از سوی آقای "جهانگیر بخشیان کاشانی" پرداخت شده است.