سرهنگ احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح سالم سازی محلات در قم خبر داد و گفت: این طرح با همکاری پایگاه های خدمات اجتماعی مستقر در نقاط 17 گانه استان برگزار می شود.



وی بیان کرد: هدف از اجرای طرح سالم سازی محلات ارتقا سطح آگاهی اقشار مختلف در مقابله با آسیب ها و تهدیدات اجتماعی است.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به اینکه در این راستا از ابتدای سال 34 نشست تخصصی انجام شده است افزود: طرح سالم سازی محلات ویژه اولیا و فرزندان آنها است با موضوع فرزند پروری و مهارت های زندگی اجرا می شود.



وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح تا پایان سال ادامه دارد افزود: در پایگاه های اجتماعی این طرح برگزار می شود که این پایگاه های اجتماعی شامل مساجد، پایگاههای بسیج و مدارس و مراکزی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند می شود.

