سرهنگ احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح سالم سازی محلات در قم خبر داد و گفت: این طرح با همکاری پایگاه های خدمات اجتماعی مستقر در نقاط 17 گانه استان برگزار می شود.
وی بیان کرد: هدف از اجرای طرح سالم سازی محلات ارتقا سطح آگاهی اقشار مختلف در مقابله با آسیب ها و تهدیدات اجتماعی است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به اینکه در این راستا از ابتدای سال 34 نشست تخصصی انجام شده است افزود: طرح سالم سازی محلات ویژه اولیا و فرزندان آنها است با موضوع فرزند پروری و مهارت های زندگی اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح تا پایان سال ادامه دارد افزود: در پایگاه های اجتماعی این طرح برگزار می شود که این پایگاه های اجتماعی شامل مساجد، پایگاههای بسیج و مدارس و مراکزی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند می شود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم از اجرای طرح سالم سازی محلات در این استان خبر داد.
سرهنگ احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح سالم سازی محلات در قم خبر داد و گفت: این طرح با همکاری پایگاه های خدمات اجتماعی مستقر در نقاط 17 گانه استان برگزار می شود.
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