به گزارش خبرگزاری مهر، امین عظیمی در نشست نقد و بررسی چهار اثر نمایشی اجرا شده در دومین روز جشنواره، اظهار داشت: جشنواره‌های موضوعی زمانی تغییر می‌کند و روند رو به رشد را می‌پیماید که در این جشنواره‌ها با نگاهی عمیق‌تر به شخصیت حضرت امام رضا (ع)، به گونه‌ای کاملا جدی‌تر پرداخته شود.

وی افزود: پرداختن به اثر نمایشی باید به نحوی انجام گیرد که دنبال کردن موضوع نمایش برای تماشاگر جذاب باشد و در پایان به نتیجه مطلوبی برسد.

عظیمی اجرای نمایش‌ها در دومین روز را جدی‌تر و با تجربه تر خواند و گفت: نمایش‌های دومین روز با توجه به اجرای بهتر نسبت به روز نخست جشنواره، از قوت بیشتری برخوردار بودند اما هنوز تا الگوهای اصلی فاصله زیادی دارند.

وی اظهارداشت: دور نشدن از اصل موضوع نمایش یکی از ارکان اساسی و مهم در این هنر است که در بعضی مواقع پرداختن به حاشیه‌ها باعث فراموش شدن اصل موضوع می‌شود.

این منتقد عرصه تئاتر کشور، حضور داشتن در دل جامعه را یکی از نکات ظریف برای خلق یک اثر هنری خوب دانست.

آیین اختتامیه نهمین جشنواره تئاتر رضوی، امشب با حضور مسئولان کشوری و استانی در محل تالار گلشن شهرستان بجنورد برگزار می‌شود.