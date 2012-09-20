مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان قم معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات استان قم پیش از ظهر پنج شنبه با حضور فریدون همتی رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور و‏‌ کرم رضا پیریایی استاندار قم و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان در سالن جلسات دیوان محاسبات استان قم برگزار شد.



رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور در سخنانی با تقدیر از تلاش های مهدی دهرویه رئیس سابق دیوان محاسبات استان قم، وی را از مدیران خوب و متدین دانست و افزود: وی برای ادامه مسئولیت خود به استان اصفهان خواهد رفت و ریاست دیوان محاسبات این استان را برعهده خواهد گرفت.



فریدون همتی همچنین با معرفی مراد قنبری به عنوان مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان قم اظهار داشت: وی مدیری ضابطه مند ‏ انعطاف پذیر و اهل قانون است که در گذسته به عنوان مدیرکل دیوان محاسبات استان کهکلیویه مشغول به فعالیت بوده است.



وی با بیان اینکه قم دارای جایگاه ویژه ای است افزود: دکتر رحمانی فضلی با توجه به شرایط ویژه قم، بر روی انتخاب مدیرکل دیوان محاسبات این استان حساسیت‌های خاصی داشتند تا کسی که در قم منصوب می شود بتواند پاسخگوی نیازهای استان و منشا خدمات و تأثیرات باشد.