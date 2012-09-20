اکران 16 فیلم در روز دوم جشنواره پویانمایی سیره رضوی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره سراسری پویا نمایی صبح چهارشنبه با شرکت 43 اثر در بخش فیلم و فیلمنامه شروع به کار کرد.

در روز دوم جشنواره که صبح پنجشنبه برگزار شد، فیلم های خروس حرم به کارگردانی مهرنوش رضوانی از گلستان، حریم حرم به کارگردانی فاطمه زندی و مریم خوش اقبال همدان، رویای نقاش کوچولو به کارگردانی علی رخشانی از گلستان، کلاغ روسیاه به کارگردانی محمد حسین سلیمیان از اصفهان، عطر عاشقی به کارگردانی منصوره خطیون و مجید صبری از تهران، امام رضا (ع) و گنجشک به کارگردانی محمد زرین قلم از ایلام اکران شد.

همچنین فیلمهای، ایشیق به کارگردانی مصطفی احمدیان از آذربایجان شرقی، زینب کذاب به کارگردانی صنم بیات از گلستان، صیاد به کارگردانی داود حاج عبدلی از یزد، سفرهشتم به کارگردانی حامد شریفی از گلستان، پشیمان به کارگردانی حسن علیرضایی از اصفهان، چشم های کاغذی به کارگردانی شهرام بیگی و جواد عظیمی از گلستان، زیر سایبان خورشید به کارگردانی سیده نسرین شاه محمدی از خراسان رضوی، سفر به کارگردانی مجید سلیمی از اصفهان، به سوی حرم به کارگردانی محمد حسن باقری از یزد و فیلم آن به کارگردانی مسلم خردمند از گلستان پخش شدند.

در روز گذشته نیز، در باکس اول پخش فلم های جشنواره، فیلم طلبیده به کارگردانی سیدمحسن پاک نژاد، کلیپ های امام رضا (ع) به کارگردانی الهه مختاری و فیلم آقای مهربان به کارگردانی علیرضا گلپایگانی و بهنام دلداده از تهران در تالار فخرالدین اسعدگرگانی پخش شد.

در باکس دوم این جشنواره نیز عصر فیلم های صدایم کن به کارگردانی مهسا قاید از اردبیل، گنجشک و امام رضا (ع) به کارگردانی پروین عبدالعیزاده و پرستو راش از اردبیل، قنوت آسمانی به کارگردانی لیلا منصوری نژاد از بوشهر، معجزه به کارگردانی مهشید زندیان از چهارمحال و بختیاری، درآوردن طلا از زمین به کارگردانی راضیه امین زاده و مرضیه امین زاده از اردبیل و مزد کارگر به کارگردانی فاطمه شاد از اردبیل به نمایش گذاشته شد.

گفتنی است، چهارمین جشنواره پویانمایی سیره رضوی، ظهر امروز با معرفی نفرات از سوی هیئت داوران برتر به کار خود پایان می دهد.