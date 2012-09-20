خیران سلامت جاجرمی بیش از دو میلیارد ریال به مراکز درمانی کمک کردند

علیرضا صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خیرین سلامت در شهرستان جاجرم دو میلیارد و 45 میلیون و 700 هزار ریال را برای احداث مراکز درمانی و یا تامین تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی مراکز درمانی سطح شهرستان کمک کرده‌اند.

وی اظهار داشت: از این میزان دو میلیارد و 30 میلیون ریال به اهدای زمین برای احداث مرکز درمانی اختصاص دارد و 9 میلیون و 700 هزار ریال نیز مربوط به مبالغ اهدایی برای تامین تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی مراکز درمانی است.

صفاری افزود: در بخش کمک‌های عمرانی برای مراکز درمانی در این شهرستان، یک قطعه زمین برای توسعه مرکز بهداشتی درمانی و احداث بخش رادیولوژی در شهر سنخواست توسط خیر علی امینی اهدا شده که کارشناسان قیمت زمین اهدایی را دو میلیارد و 30 میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

وی اضافه کرد: در بخش کمک‌های خیرین جهت تامین تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی مراکز درمانی نیز در مجموع 9 میلیون و 700 هزار ریال در این شهرستان کمک شده است.

مجمع خیرین سلامت خراسان شمالی از سال 89 به منظور فراهم آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین سلامت استان و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمک‌ها، مشارکت‌های مردمی و هدایت کمک‌ها به اولویت‌های حوزه سلامت، تشکیل شده است.

بنا به گفته مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان شمالی از زمان افتتاح دفتر این مجمع در استان، خیران سلامت در مجموع 14 میلیارد و 457 میلیون ریال به مراکز درمانی خراسان شمالی کمک کرده‌اند.