هشت سال دفاع مقدس نشانه عظمت و ابهت ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی با اشاره به نزدیک شدن به هفته دفاع مقدس گفت: رژیم عراق با پشتیبانی و حمایت استکبار جهانی، جنگی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی ایران و با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی آغاز کرد اما با ایستادگی و مقاومت ستودنی مردم همیشه سربلند ایران اسلامی روبرو شد.

وی با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه ابهت شرق و غرب در طول 8 سال دفاع مقدس شکسته شد‘ افزود: رژیم بعث عراق از حمایت های همه جانبه دو بلوک شرق و غرب برخوردار بود اما مردم غیرتمند ایران اسلامی با اتکاه به خداوند متعال و پیروی از مقتدای خود حضرت امام خمینی (ره) توانستند درسی عبرت آمیز به استکبار جهانی بدهند و به آنان یادآور شوند که رمز پیروزی هر کشوری داشتن ایمان و روحیة بسیجی است.

استاندار کرمانشاه نقش دلیرمردان و شیر زنان ایران اسلامی در طول 8 سال دفاع مقدس را بی نظیر و بسیار ارزشمند عنوان کرد و گفت: شهدا و ایثارگران 8 سال دفاع مقدس پیروزی و سرافرازی برای ایران اسلامی و یاس و ناامیدی را برای دشمنان به ارمغان آوردند و به همگان نشان دادند که قدرت و اقتدار تنها تجهیزات پیشرفته و فوق مدرن نظامی نیست بلکه پشتوانه مردمی و حضور همة جانبه آحاد مختلف مردم رمز موفقیت و پیروزی است.

مهندس هاشمی ادامه داد: رژیم بعث عراق پس از پی بردن به قدرت ایران اسلامی به دنبال مسیری برای برون رفت از وضعیت موجود بود به اربابان خود گوشزد می کرد که توان مقابله با ایران اسلامی را ندارد لذا هجوم ناجوانمردانه به شهرها و مناطق مسکونی را در دستور کار خود قرار داد و بدین طریق می خواست که فشار خود را بر مردم و کشور نیز بیشتر کند.

وی بیان داشت: در طول 8 سال دفاع مقدس همگان قدرت الهی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به وضوح مشاهده کردند و به این یقین رسیدند که قدرت نظامی علیه ایران کاربردی ندارد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفت های امروز ایران اسلامی در عرصه های مختلف اشاره کرد و گفت: امروز ایران اسلامی به بالندگی و پیشرفت های گسترده ای در عرصه های مختلف رسیده است لذا این همه پیشرفت و عظمت در سایة مجاهدت های رزمندگان اسلام در طول 8 سال دفاع مقدس بدست آمده است.

وی افزود:همه ما وظیفه داریم که با تلاش و جدیت از راه و مسیر پرعظمت شهدا صیانت نموده و با پیروی محض از ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت ا.. العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) مسیر اقتدار و بالندگی ایران اسلامی را بیش از پیش دنبال نمائیم.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: جا دارد فرارسیدن هفته دفاع مقدس را که یادآور دلاوری ها و سلحشوری های دلیر مردان و شیرزنان هشت دفاع مقدس را به تمامی مردم ایران اسلامی علی الخصوص مردم غیور و مرز دار به ویژه نظامیان استان کرمانشاه که "شروع و خاتمه جنگ در استان کرمانشاه بود" تبریک عرض نموده و در این هفته یاو خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس را گرامی بداریم.